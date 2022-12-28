男子違規停車遇警開罰單 查出遭通緝大吃一驚
高雄林姓男子因違規停車遭警方拍照開單，他及時趕上前，要馬上開走轎車，警方查他身分，發現他遭通緝，他直稱已和對方和解，警方仍依因他通緝，逮捕他歸案。
據了解，林姓男子（33歲）因涉及傷害罪嫌，12月初才由高雄地方法院發布通緝。
12月26日上午7點多，林姓男子的轎車在苓雅區建民路與輔仁路口違規停車，警方接獲檢舉到場拍照開單，他匆忙跑來，說要立即移置轎車，員警才查他身分開罰單。
苓雅警分局福德二路派出所員警查林身分，發覺他遭法院發布通緝，林大吃一驚，向員警說明涉案緣由，稱與朋友一起被告傷害，不過後來已經和對方和解，以為事情已經告一段落，加上自己換過手機、搬過家，沒收到法院傳票，不知為何還被通緝。
員警告知林，若有告訴案件一定要親自向法院確認，詢問後，依傷害通緝逮捕他解送歸案。
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