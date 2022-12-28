影／伊拉克男台灣妻兒被公車撞死 肇事司機鞠躬致歉

台中市北區昨天深夜發生公車撞行人事故，釀李姓女子與1歲兒子身亡，獨留伊拉克籍季姓丈夫倖存，全案今天中午由檢察官相驗，釐清死因，肇事的陳姓公車司機在鏡頭前鞠躬道歉，直說「對不起」，季男任職的補習班主任協助處理後事，也希望市府正視交通安全問題。

肇事的陳姓司機今天在鏡頭前向致歉，他說，全案後續交給檢察官調查，「不知道要說什麼」，是否車速過快，他不願回答，僅與公司的人不斷說「對不起」致歉。

李姓補習班主任說，有關季男與其妻私事部分，她不方便多談，但季男與其妻子都是非常優秀的人，現在家屬極度悲傷，她要協助家屬處理後續。

李姓主任說，季男跟同事處得很好，今天發生意外，學校教師都很悲傷，希望市府正視交通安全的問題，希望讓季男減輕喪子喪妻的悲傷，也希望民眾開車轉彎時，要慢一點，稍有不慎，都有可能造成一個家庭的破碎。

據查，案發的公車是豐原客運280路線的公車，而且是末班車，不過肇事的陳姓公車司機，否認有趕下班情事，僅稱當天天色昏暗，沒有看到李女一家三口過馬路，發現時已經撞上，詳細的肇事原因，仍待檢警後續釐清。

據查，李女（30歲）與伊拉克籍季姓丈夫（32歲）是異國婚姻，季男在台教書，李女則是在生技公司上班，二人育有一名1歲的兒子，昨天深夜11時許，李女一家三口步行沿學士路從五權路往進化路方向步行，要走英才路行人穿越道時，遭豐原客運陳姓司機（53歲）左轉撞上，公車左側車頭撞翻李女與嬰兒車，嬰兒車被巨大撞擊力撞得支離破碎。

救護車獲報到場時，李女、一歲幼童已無生命跡象，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後，仍宣告不治。

第二警分局調查，陳姓公車司機沒有酒駕情事，辯稱天色昏暗、視線死角沒有看到，後續將調閱監視器、民眾行車記錄器釐清案情。

全案已報請台中地檢署檢察官相驗，以釐清死因，目前暫依過失致死罪方向偵辦。