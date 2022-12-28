快訊

花1萬8頭皮發麻！苗栗「豪華露營區」被爆帳篷、枕套全發霉

評／檢調辦高虹安案挨批 法官：別抓司法當戰犯

斑馬線快走完 目睹妻兒遭輾斃！外籍夫淚控公車：速度真的很快

伊拉克男去年喜獲麟兒狂曬子帥照 妻兒過馬路遭撞天倫夢碎

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中市北區學士、英才路口昨天深夜發生死亡車禍，豐原客運陳姓司機左轉時，撞上走在行人穿越道的李姓女子一家三口，李女與嬰兒車上的1歲兒子被撞翻，送醫因內出血不治。同樣遭撞的伊拉克籍丈夫季男則僅受輕傷，季男去年才喜迎可愛兒子出生，時常在臉書分享寶貝兒子帥照，未料一夕之間卻與妻兒天人永隔，令季男悲痛不已。

據查，李女（30歲）與伊拉克籍季姓丈夫（32歲）是異國婚姻，兩人都曾就讀中國醫藥大學，季男在台教書，李女則是在生技公司上班，二人育有一名1歲的兒子。季男去年7月還在臉書曬出兒子出生的照片，並開心分享兒子的生日，留言「我的兒子，跟爸爸一樣帥」。

昨天深夜11時許，李女一家三口沿學士路從五權路往進化路方向步行，要穿越英才路行人穿越道時，遭豐原客運陳姓司機（53歲）左轉撞上，公車左側車頭撞翻李女與嬰兒車，嬰兒車被巨大撞擊力撞得支離破碎。救護車獲報到場時，李女、1歲幼童已無生命跡象，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後，仍宣告不治。

台中市府強調，發生這起不幸的悲劇，警方與交通單位正積極調查肇禍原因，市府也立刻派員慰問，陪伴家人度過悲痛，也會全力協助後續治喪事宜。

伊拉克籍丈夫季男，去年7月才迎接可愛兒子出生，並在臉書開心分享，未料一夕之間卻與妻兒天人永隔。圖／摘自李女丈夫臉書
伊拉克籍丈夫季男，去年7月才迎接可愛兒子出生，並在臉書開心分享，未料一夕之間卻與妻兒天人永隔。圖／摘自李女丈夫臉書
台中市第二警分局轄區，昨天深夜發生一名婦人推嬰兒車過馬路，遭公車撞上意外，二人傷重不治。圖／讀者提供
台中市第二警分局轄區，昨天深夜發生一名婦人推嬰兒車過馬路，遭公車撞上意外，二人傷重不治。圖／讀者提供

兒子 嬰兒 伊拉克

延伸閱讀

目睹妻兒遭輾！推嬰兒車過馬路 外籍夫淚控公車：速度真的很快

伊拉克男娶台灣妻遇死劫 曬子照「跟爸一樣帥」引鼻酸

公車撞死母子 盧秀燕心情沉重 找真相盡全力協助家屬

影／異國婚姻夫妻在台中育子 「走斑馬線」卻遭公車撞上釀2死

相關新聞

台中公車撞死母子 王國材面露嚴肅：駕駛未「用力看」應負責

台中1對異國婚姻夫妻昨天深夜推嬰兒車載1歲兒子走在斑馬線上，被台中公車衝撞，造成2死1傷，母子均喪命。交通部長王國材聞訊...

伊拉克男娶台灣妻遇死劫 曬子照「跟爸一樣帥」引鼻酸

台中市北區昨天深夜發生公車撞行人事故，釀李姓女子與1歲兒子身亡，獨留伊拉克籍季姓丈夫倖存，據查，李女、季男都曾就讀中國醫...

影／台中清水連環撞1死3傷 死者弟痛呼要重視設計錯誤問題

台中市清水區臨港路昨天發生8車連環撞車禍，1死3傷，死者弟弟陳寶照今天痛訴，此路口常有國道四號大車開到下坡路段發生車禍，...

高雄兩騎士碰撞摔車 1機車滑行撞上待轉的藍寶堅尼

高雄53歲林姓男子昨晚10時41分許，駕駛價值千萬的藍寶堅尼huracan車款，行經中華二路準備右轉至九如三路時，遭後方...

伊拉克男去年喜獲麟兒狂曬子帥照 妻兒過馬路遭撞天倫夢碎

台中市北區學士、英才路口昨天深夜發生死亡車禍，豐原客運陳姓司機左轉時，撞上走在行人穿越道的李姓女子一家三口，李女與嬰兒車...

影／伊拉克男台灣妻兒被公車撞死 肇事司機鞠躬致歉

台中市北區昨天深夜發生公車撞行人事故，釀李姓女子與1歲兒子身亡，獨留伊拉克籍季姓丈夫倖存，全案今天中午由檢察官相驗，釐清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。