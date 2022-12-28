伊拉克男去年喜獲麟兒狂曬子帥照 妻兒過馬路遭撞天倫夢碎

台中市北區學士、英才路口昨天深夜發生死亡車禍，豐原客運陳姓司機左轉時，撞上走在行人穿越道的李姓女子一家三口，李女與嬰兒車上的1歲兒子被撞翻，送醫因內出血不治。同樣遭撞的伊拉克籍丈夫季男則僅受輕傷，季男去年才喜迎可愛兒子出生，時常在臉書分享寶貝兒子帥照，未料一夕之間卻與妻兒天人永隔，令季男悲痛不已。

據查，李女（30歲）與伊拉克籍季姓丈夫（32歲）是異國婚姻，兩人都曾就讀中國醫藥大學，季男在台教書，李女則是在生技公司上班，二人育有一名1歲的兒子。季男去年7月還在臉書曬出兒子出生的照片，並開心分享兒子的生日，留言「我的兒子，跟爸爸一樣帥」。

昨天深夜11時許，李女一家三口沿學士路從五權路往進化路方向步行，要穿越英才路行人穿越道時，遭豐原客運陳姓司機（53歲）左轉撞上，公車左側車頭撞翻李女與嬰兒車，嬰兒車被巨大撞擊力撞得支離破碎。救護車獲報到場時，李女、1歲幼童已無生命跡象，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後，仍宣告不治。