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台中公車撞死母子 王國材面露嚴肅：駕駛未「用力看」應負責

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

台中1對異國婚姻夫妻昨天深夜推嬰兒車載1歲兒子走在斑馬線上，被台中公車衝撞，造成2死1傷，母子均喪命。交通部長王國材聞訊，面露嚴肅，他表示，視覺死角在駕駛方面要負很大責任，「你可以選擇沒有安全意識左轉，也可以選擇用力看」，將責成公路總局把停讓行人規定列入年度補助計畫內，要求相關客運、貨運公司遵守。

王國材今於道安說明會受訪指出，雖然肇事駕駛談到視覺死角，但視覺死角在駕駛方面要負很大責任，包括在路口有沒有減速、用力去看，「你可以選擇沒有安全意識左轉，也可以選擇用力看」。現在都要求路口要慢看停，很多是駕駛還是沒有很重視行人穿越，大家要同理心，行車到路口或行穿線時，可以想一下若是自己親人正在穿越會用什麼樣的方式左轉？這就是短期要用執法改變駕駛行為、文化的原因。

被媒體問到過去只有雙北客運業者內規有規定，行車到路口或行穿線要停讓，其他縣市很多業者沒有做到，未來在行政命令、法規上如何強制落實？他表示，每年公益計畫對客運業者有很多補助，的確在台北很多客運業者都會停下來，用力看行穿線有沒有行人，但很多地方（其他縣市）就直接左轉。

他表示，將由他來責成公路總局，把停讓行人規定列入客運業年度補助計畫內，要求相關客運、貨運公司遵守。的確北部在行人路權尊重上已經越建立越完整，還有很多縣市還沒有做到這部分。

交通部長王國材表示，視覺死角在駕駛方面要負很大責任，將責成公路總局把停讓行人規定列入年度補助計畫內，要求相關客運、貨運公司遵守。記者周湘芸／攝影
交通部長王國材表示，視覺死角在駕駛方面要負很大責任，將責成公路總局把停讓行人規定列入年度補助計畫內，要求相關客運、貨運公司遵守。記者周湘芸／攝影

王國材

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