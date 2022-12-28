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北大家樂福有縱火？消防車魚貫而出 賣驚！消防演練啦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為加強新北市民防火（災）意識、確保民眾，春節到各大賣場、百貨購物安全。新北市政府消防局第五救災救護大隊，於今天上午7時，在新北市樹林區北大特區家樂福辦理大型火災搶救演習，一度有鄉民誤以為真的發生火災，在網路社群炸鍋討論。經消防人員上網解釋，網友才鬆口氣回言「消防人員辛苦了」。

第五救災救護大隊表示，為提升轄內春節期間，人潮出入眾多之賣場公共安全。五大特於今天上午7時許，在樹林區北大家樂福辦理大型火災搶救演習。

這次防火演習，假想新北市樹林區北大家樂福B1，於春節期間突然發生縱火事件，有人員受困待救。賣場人員第一時間啟動消防自衛消防編組，進行通報、滅火、避難引導、安全防護等作為，消防人員需使用照明設備與搶救照明繩索入室尋找火點滅火與搶救受困民眾。

此時，情境想定發生搶救人員於救援途中發生MAYDAY事件（消防人員受困），因地下室面積廣大，導致氣瓶用盡受困之狀況，立即啟動RIT（火場快速救援小組）救援，藉以強化消防同仁基本救災安全觀念。

這次在清晨舉辦防火災演練，一度讓早起民眾誤以為是哪裡失火？不但詢問消防人員，同時也在臉書社群引發討論，經消防人員上網解釋，網友才鬆了口氣留言回說「原來是演習，不怕一萬只怕萬一」、「消防人員辛苦了」。

第五救災救護大隊說，透過演習，希望所有業者在農曆春節前，能加強重視自衛消防編組的應變能力及防火管理安全觀念，同時讓第一線消防人員更能熟悉轄內人口稠密；及高危險場所消防搶救設施與布署運用能力，提升救災應變能力。

今天上午7時，新北市樹林區北大特區家樂福辦理大型火災搶救演習，鄉民一度誤以為是真失火，在網路社群討論。圖／臉書《iBeta 愛北大》
今天上午7時，新北市樹林區北大特區家樂福辦理大型火災搶救演習，鄉民一度誤以為是真失火，在網路社群討論。圖／臉書《iBeta 愛北大》
今天上午7時，新北市消防局第五救災救護大隊，在新北市樹林區北大特區家樂福辦理大型火災搶救演習。記者曾伯愷／翻攝
今天上午7時，新北市消防局第五救災救護大隊，在新北市樹林區北大特區家樂福辦理大型火災搶救演習。記者曾伯愷／翻攝
今天上午7時，新北市消防局第五救災救護大隊，在新北市樹林區北大特區家樂福辦理大型火災搶救演習。記者曾伯愷／翻攝
今天上午7時，新北市消防局第五救災救護大隊，在新北市樹林區北大特區家樂福辦理大型火災搶救演習。記者曾伯愷／翻攝
今天上午7時，新北市樹林區北大特區家樂福辦理大型火災搶救演習，鄉民一度誤以為是真失火，在網路社群討論。圖／臉書《iBeta 愛北大》
今天上午7時，新北市樹林區北大特區家樂福辦理大型火災搶救演習，鄉民一度誤以為是真失火，在網路社群討論。圖／臉書《iBeta 愛北大》
今天上午7時，新北市消防局第五救災救護大隊，在新北市樹林區北大特區家樂福辦理大型火災搶救演習。記者曾伯愷／翻攝
今天上午7時，新北市消防局第五救災救護大隊，在新北市樹林區北大特區家樂福辦理大型火災搶救演習。記者曾伯愷／翻攝

演習 春節

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