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人找到了！高雄單車伯撞輕軌「肇逃」 辯煞不住才撞上
高雄輕軌列車今天在鹽埕區北斗街口與一名騎乘單車的男子發生碰撞，結果男子撞上輕軌後卻「肇事逃逸」，鼓山警分局獲報後，今上午10點半循線找到肇事的71歲程姓男子，已通知捷運局人員到場，將依大眾運輸法開罰1500至7500元。
警方表示，今上午8時50分許，程男騎乘自行車沿鹽埕區北斗街往東行駛，行經輕軌軌道時，未等列車經過，就直接撞向行駛中的列車，程男單車和輕軌列車相撞後，人沒有受傷，列車也未受損，但還沒等警方到場，程男就騎車加速逃離現場，事發一度造成列車停駛，狀況解除後才恢復通車。
鼓山警分局獲報後，沿途調閱監視器畫面，歷經約1個半小時，火速在鹽埕區一帶找到「肇事逃逸」的程男，程供稱當時他起步時還是綠燈，騎到快到軌道時，沒注意到號誌已變成紅燈，發現輕軌列車經過時煞車不及才肇事。
警方已通知高雄捷運公司人員到場，程男闖越輕軌軌道，後續將依大眾運輸法處罰新臺幣1500至7500元。
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