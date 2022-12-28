伊拉克男娶台灣妻遇死劫 曬子照「跟爸一樣帥」引鼻酸

台中市李姓女子一家三口昨天遭公車撞上釀2死，李女的外籍丈夫在臉書的甜蜜照片，引人鼻酸。圖／摘自李女丈夫臉書

台中市北區昨天深夜發生公車撞行人事故，釀李姓女子與1歲兒子身亡，獨留伊拉克籍季姓丈夫倖存，據查，李女、季男都曾就讀中國醫藥大學，二人在臉書上留下許多甜蜜合影，去年季男在兒子出生後，還在臉書驕傲曬出兒子的相片，直說「跟爸爸一樣帥」，沒想到天倫夢碎，引人鼻酸。

據查，案發的公車是豐原客運280路線的公車，而且是末班車，不過肇事的陳姓公車司機，否認有趕下班情事，僅稱當天天色昏暗，沒有看到李女一家三口過馬路，發現時已經撞上，詳細的肇事原因，仍待檢警後續釐清。

據查，李女（30歲）與伊拉克籍季姓丈夫（32歲）是異國婚姻，季男在台教書，李女則是在生技公司上班，二人育有一名1歲的兒子，昨天深夜11時許，李女一家三口步行沿學士路從五權路往進化路方向步行，要穿越英才路行人穿越道時，遭豐原客運陳姓司機（53歲）左轉撞上，公車左側車頭撞翻李女與嬰兒車，嬰兒車被巨大撞擊力撞得支離破碎。

救護車獲報到場時，李女、一歲幼童已無生命跡象，經送往中國醫藥大學附設醫院急救後，仍宣告不治。

第二警分局調查，陳姓公車司機沒有酒駕情事，辯稱天色昏暗、視線死角沒有看到，後續將調閱監視器、民眾行車記錄器釐清案情。

全案已報請台中地檢署檢察官相驗，以釐清死因，目前暫依過失致死罪方向偵辦。