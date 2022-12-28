影／台中清水連環撞1死3傷 死者弟痛呼要重視設計錯誤問題

台中市清水區臨港路昨天發生8車連環撞車禍，1死3傷，死者弟弟陳寶照今天痛訴，此路口常有國道四號大車開到下坡路段發生車禍，他說道路設計錯誤，應新設高架橋延伸國道四號到台中港，大車不要下交流道到臨港路，他希望姐姐是在此路口犧牲的最後一位；警方表示，將辦會勘提改善計畫。

清水區臨港路昨發生8車連環撞重大車禍，據了解，疑為28歲許男開曳引大貨車，從國道四號下來接臨港路，大貨車衝撞前方停等紅燈的7輛大小車子，1死3傷，一輛白色轎車被夾擊幾成廢鐵，車內女駕駛重傷仍在加護病房，女乘客急救不治。

台中市清水甲南社區發展協會總幹事陳寶照表示，死者是他姐姐，昨天由教會朋友開車載回清水住家，陳寶照說，他昨天下午與多位議員和秘書到國道四號橋下會勘交通改善問題，會勘結束，他開車經過車禍現場附近，看到多輛消防車和救護車，心裡一驚，不到一小時就接到惡耗，他姐姐就在這場車禍中喪生，他當時和姐姐車禍現場不到百公尺，很痛心也諷刺。

陳寶照表示，國道四號主要通往台中港，大型車輛多，載貨重，大車從國四開到平面道路臨港路，如果煞車等問題，停等紅燈的小車容易被撞風險，臨港路是清水區甲南、國姓等五里居民出入的必經道路，高美及三美路口常發生車禍，附近還有一所國中和一所國小，居民陳情多年，希望國道四號下交流道到台中港，新蓋高架橋連接，讓通往台中港的大型車行駛，不要下交流道，保障小車交通安全，也避免平面道路塞車。

陳寶照提出質疑和建議，希望政府和民代重視，

1、國道4號，約從1O層樓高度下坡，到平面道路，馬上就有紅綠燈，國道4號是通往台中港，主要道路也是唯一的道路，拖車及大貨車，往往下坡煞車不住，造成用路人生命財產的威脅。

2.加上下午4點左右太陽由西往東直射過來，造成東往西駕駛視線不良，也是原因之一

3、國道4號沿線有三美路高美路這兩個路口也常發生重大車禍

4、國道4號往台中港沿線，共有高美五個里里民回家必經之路

主要訴求：

1、將國道4號由東往西改為高架橋，直達台中港，沿線設置交流道