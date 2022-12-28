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婦人羊水破了卻塞車陣中 她使出這招安抵醫院生產
台中市家住大里的徐姓孕婦日前由妹妹開車送醫生產，當時羊水已破卻塞在下班車陣中動彈不得，所幸途中看到霧峰警分局警車，妹妹急忙求助，員警立刻要他們換乘警車，一路鳴笛護送到醫院，使原本20分鐘的路程只花6分鐘即趕到，並順利產下男嬰。
徐婦妹妹今向警方表示感謝說，姊姊原本離預產期還有約2周，但傍晚突然發現羊水已破，所幸遇警方即時協助護送，幫助小生命順利誕生，要是沒有警方的協助，後果不堪設想。
警分局長李建興說，為民服務是身為警察的職責，警方只是將心比心，將分內工作做好，能看到新生命平安的誕生，警方跟家屬一樣充滿喜悅。
警方說，仁化派出所巡佐李守正、警員彭志軒當天傍晚5時許巡邏經過大里區至善路停等紅燈時，突然有1名女子拍打車窗求助，說她姊姊羊水破了，要趕到大里仁愛醫院生產。員警為爭取時間，請她們坐上巡邏車，一路開警示燈、鳴警報器護送，僅6分鐘便將徐姓孕婦送抵醫院生產。
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