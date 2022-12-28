婦人羊水破了卻塞車陣中 她使出這招安抵醫院生產

台中市家住大里的徐姓孕婦日前由妹妹開車送醫生產，當時羊水已破卻塞在下班車陣中動彈不得，所幸途中看到霧峰警分局警車，妹妹急忙求助，員警立刻要他們換乘警車，一路鳴笛護送到醫院，使原本20分鐘的路程只花6分鐘即趕到，並順利產下男嬰。

徐婦妹妹今向警方表示感謝說，姊姊原本離預產期還有約2周，但傍晚突然發現羊水已破，所幸遇警方即時協助護送，幫助小生命順利誕生，要是沒有警方的協助，後果不堪設想。

警分局長李建興說，為民服務是身為警察的職責，警方只是將心比心，將分內工作做好，能看到新生命平安的誕生，警方跟家屬一樣充滿喜悅。