公車撞死母子 盧秀燕心情沉重 找真相盡全力協助家屬

台中市李姓女子與伊拉克籍丈夫、一歲兒子昨深夜11點多，走在北區學士路、英才路口的斑馬線上遭左轉的公車撞上，李女與幼兒送醫不治。台中市長盧秀燕今早受訪時表示，語氣沈重，對死者與家屬十分不捨。她說相關單位著手調查，釐清真相。市府盡全力協助受害者家屬。

台中市長盧秀燕指出年節到了，疫情又解封，人潮漸多，全國大小車禍頻繁出現，雖然大家悶了好久，也呼籲大家多注意行車安全，保障行人安全，對這起事故會關注。

據了解，李姓女子（30歲）昨天深夜11點許，與外籍丈夫一同推著載有1歲兒子嬰兒車，行經北區學士路、英才路口，走在英才路行人穿越道，當時一輛公車由學士路要左轉英才路時，疑沒有發現三人，沒有煞車直接撞上，李女與嬰兒車被撞倒，母子送醫不治，李女的丈夫輕傷。