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偷拔鋼筋卻辯水電施工 2線索讓警看破竊賊手腳

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄46歲徐男日前騎車行經鳥松區中正路與忠誠路口，違規被警攔下，卻發現徐男機車滿載鋼筋及1顆抽水馬達，徐稱是工地做水電的材料，但竊盜前科身分讓警懷疑是贓物，要求徐男立刻偕員警前往施工處確認，當場拆穿他的謊言，全案依竊盜罪嫌現行犯移送偵辦。

仁武分局鳥松分駐所員警26日下午1時許，執行巡邏勤務，經鳥松區中正路與忠誠路口，看見徐男騎機車違規紅燈右轉，上前攔查，卻見徐男腳踏墊滿載鋼筋鐵條，還有1顆抽水馬達，員警查對徐男身分，發現他有竊盜前科。

員警問徐男鋼筋及馬達用途，徐辯稱是「做水電的材料」，要載去工地，但警見徐男行車方向明顯背離附近工地，加上他有竊盜前科，懷疑是剛從工地偷拔施工材料，要前往變賣換錢。

警多次要徐男老實，徐大聲說「放心啦！知道啦！不會啦！」，堅持不肯吐實，警遂要求徐男一起到他指稱的施工處確認，抵達發現現場是一處民宅，並非工地，但徐仍試圖辯解，員警便透過鄰居找到民宅屋主確認，屋主表示根本沒有請人進行水電施工，當場拆穿徐男謊言。

徐男百口莫辯，只好坦承自己在附近工地，趁四下沒人，偷竊抽水馬達及鋼筋鐵條，要去變賣換現，才剛裝載上路，就被警方攔檢查獲，現場依竊盜罪現行犯逮捕並移送偵辦。

徐男向警表示，機車踏墊上的鋼筋、馬達是要載去工地做水電的材料，但警卻發現徐的行車方向與工地方向相反，也查他有竊盜前科，懷疑是剛從工地偷拔材料要前往變賣。記者林品君／翻攝
徐男向警表示，機車踏墊上的鋼筋、馬達是要載去工地做水電的材料，但警卻發現徐的行車方向與工地方向相反，也查他有竊盜前科，懷疑是剛從工地偷拔材料要前往變賣。記者林品君／翻攝
徐男帶警到指稱的施工處，但該處屋主卻表示沒有請人施工水電，當場戳破徐男謊言，依竊盜罪嫌現行犯送辦。記者林品君／翻攝
徐男帶警到指稱的施工處，但該處屋主卻表示沒有請人施工水電，當場戳破徐男謊言，依竊盜罪嫌現行犯送辦。記者林品君／翻攝

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