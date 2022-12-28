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偷超商6個保險套被店員認出 竊嫌：耶誕節用光了　

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄28歲吳姓男子日前到楠梓某超商偷走兩盒保險套，事後遭店家發現，並記住吳男特徵；近日他再度到超商，一眼就被認出，店員當場逮人並報警。員警到到場後，吳男也坦承犯案，還說6個保險套在耶誕節都用完了，並表示願意賠償店家。警詢後，將他依竊盜罪函送。

據了解，吳男12月20日晚上6時許，前往楠梓區惠民路上一間連鎖超商閒逛，在放置衛生用品的貨架前駐足，假裝在挑選商品，趁店員不注意，徒手拿取兩盒保險套，並放入口袋中。

過程中，吳男假裝去櫃檯詢問取貨事宜，之後便離開超商，得手兩盒保險套，讓店家損失300元。

事後店家發現遭竊，留存證據並記住犯嫌特徵，直到12月26日晚上9時許，吳男再度光顧同一家超商，店員一眼就認出他，還立刻向楠梓警分局加昌派出所報案，並請員警前來逮人。

店家也向警方出示向關證據，佐證吳男犯行，他也坦承行竊，還說6個保險套在聖誕節當天「一次用完了」，讓員警聽了既尷尬又傻眼。

雖吳男表明願意賠償店家，但行為已涉及不法，警詢後，將他依竊盜罪函送。

高雄28歲吳姓男子日前到楠梓某超商偷走兩盒保險套，讓店家損失300元。記者陳弘逸／翻攝
高雄28歲吳姓男子日前到楠梓某超商偷走兩盒保險套，讓店家損失300元。記者陳弘逸／翻攝
高雄28歲吳姓男子日前到楠梓某超商偷走兩盒保險套，讓店家損失300元。記者陳弘逸／翻攝
高雄28歲吳姓男子日前到楠梓某超商偷走兩盒保險套，讓店家損失300元。記者陳弘逸／翻攝

保險套 超商 竊盜 聖誕節

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