快訊

一年義務役「8+44」訓練制 退將破解：根本許多人訓不到

升上主治醫師月收腰斬僅10萬 前輩：血汗才能高薪

元旦多項新制上路！基本工資調漲 育兒津貼擴大申領對象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄電信大樓藏春色供男客選妃 越南女嫁來台上花名冊

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市新興區七賢一路被尋芳客戲稱「電信大樓」的住商大樓，昨晚又被警方查獲按摩店媒介性交易越南籍女子「玲玲」嫁來台灣，不服侍老公反而涉嫌從事性交易，警方懷疑她假結婚，將她移送法辦。

高雄市警新興分局昨晚查獲的按摩店，今年9月26日也曾被查獲暗藏春色，原本負責人是林姓男子，後來改由黃姓男子（23歲）當負責人。

據了解，黃涉嫌經營的美容護膚坊，藏身「電信大樓」，對外稱純按摩，卻涉嫌媒介服務小姐從事性交易，在有男客上門，便涉嫌秀出手機內的女子照片，供男客「選妃」，再以通訊軟體，聯繫媒介女子到店裡性交易，與不特定人性交易，店方從中牟利。

新興警分局再度接獲檢舉，昨晚前往搜索，查獲鄧姓女子（27歲）與龐姓男子（28歲）性交易，另一包廂還有邱姓男子（27歲）性交易後，休息一陣子，要店方找回原與他交易的女子「汽水」，再來「第二炮」。

警方查扣帳冊及店方不法所得，逮捕黃姓負責人和櫃台人員許姓男子（62歲），依妨害風化罪嫌移送法辦。鄧女和男客依違反社會秩序維護法移送裁罰。

據悉，鄧女是越南人，5月間才因結婚依親來台，便以花名「玲玲」登入店方的花名冊，涉嫌從事性交易，被捕時穿著迷你裙露美腿，警方懷疑她以假結婚名義來台，將她送移民署查處。

越南籍鄧姓女子以結婚依親來台，卻從事性交易。記者林保光／翻攝
越南籍鄧姓女子以結婚依親來台，卻從事性交易。記者林保光／翻攝
警方查獲的按摩店之前也在網路刊登美女清涼照，吸引尋芳客問津。記者林保光／翻攝
警方查獲的按摩店之前也在網路刊登美女清涼照，吸引尋芳客問津。記者林保光／翻攝

性交易 假結婚 越南

延伸閱讀

綠在高雄完全執政「退讓成大局」 鄭光峰下一步受關注

藍高雄主委將去職 許福明：無關議長選舉「是身體抗議」

越南大學生郵包走私、移工宿舍種大麻 警破同鄉毒品圈

高雄跨年商機發揮到極致！副市長史哲：跨2次留客住一晚 啖火鍋賞焰火夯

相關新聞

高雄兩騎士碰撞摔車 1機車滑行撞上待轉的藍寶堅尼

高雄53歲林姓男子昨晚10時41分許，駕駛價值千萬的藍寶堅尼huracan車款，行經中華二路準備右轉至九如三路時，遭後方...

高雄男子騎單車闖越輕軌 撞上列車「肇逃」警方追人中

高雄一名男子今上午8時50分許，騎乘自行車沿鹽埕區北斗街往東行駛，未注意輕軌列車經過，突然闖越輕軌軌道，造成列車第二節車...

偷超商6個保險套被店員認出 竊嫌：耶誕節用光了　

高雄28歲吳姓男子日前到楠梓某超商偷走兩盒保險套，事後遭店家發現，並記住吳男特徵；近日他再度到超商，一眼就被認出，店員當...

高雄電信大樓藏春色供男客選妃 越南女嫁來台上花名冊

高雄市新興區七賢一路被尋芳客戲稱「電信大樓」的住商大樓，昨晚又被警方查獲按摩店媒介性交易。越南籍女子「玲玲」嫁來台灣，不...

影／新北三重男子疑似自焚 警察巡邏經過滅火已成焦屍

新北市三重區大同南路三光國小圍牆外側花圃，今天凌晨驚傳有人自焚。警方剛好巡邏經過發現火光，赫見竟是1個人全身著火，連忙拿...

竹縣松林國小疑傳食物中毒 41學童噁心、嘔吐急送醫

新竹縣新豐鄉松林國小今晚傳出疑似學生集體食物中毒事件，41名2到6年級學童陸續出現噁心、想吐症狀，其中8名學生分別前往竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。