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高雄電信大樓藏春色供男客選妃 越南女嫁來台上花名冊
高雄市新興區七賢一路被尋芳客戲稱「電信大樓」的住商大樓，昨晚又被警方查獲按摩店媒介性交易。越南籍女子「玲玲」嫁來台灣，不服侍老公反而涉嫌從事性交易，警方懷疑她假結婚，將她移送法辦。
高雄市警新興分局昨晚查獲的按摩店，今年9月26日也曾被查獲暗藏春色，原本負責人是林姓男子，後來改由黃姓男子（23歲）當負責人。
據了解，黃涉嫌經營的美容護膚坊，藏身「電信大樓」，對外稱純按摩，卻涉嫌媒介服務小姐從事性交易，在有男客上門，便涉嫌秀出手機內的女子照片，供男客「選妃」，再以通訊軟體，聯繫媒介女子到店裡性交易，與不特定人性交易，店方從中牟利。
新興警分局再度接獲檢舉，昨晚前往搜索，查獲鄧姓女子（27歲）與龐姓男子（28歲）性交易，另一包廂還有邱姓男子（27歲）性交易後，休息一陣子，要店方找回原與他交易的女子「汽水」，再來「第二炮」。
警方查扣帳冊及店方不法所得，逮捕黃姓負責人和櫃台人員許姓男子（62歲），依妨害風化罪嫌移送法辦。鄧女和男客依違反社會秩序維護法移送裁罰。
據悉，鄧女是越南人，5月間才因結婚依親來台，便以花名「玲玲」登入店方的花名冊，涉嫌從事性交易，被捕時穿著迷你裙露美腿，警方懷疑她以假結婚名義來台，將她送移民署查處。
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