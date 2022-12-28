影／新北三重男子疑似自焚 警察巡邏經過滅火已成焦屍

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區大同南路三光國小圍牆外側花圃，今天凌晨驚傳有人自焚。警方剛好巡邏經過發現火光，赫見竟是1個人全身著火，連忙拿滅火器並通知消防隊到場，但火勢撲滅已成焦屍。

事故地點在三光國小操場圍牆外角落，旁邊人行道有1個YouBike租借站，距離三重警分局大同派出所僅約100公尺。凌晨1時許員警巡邏經過，發現圍牆角落花圃有一團火光，靠近查看驚見有人身上著火，連忙從附近店家拿滅火器噴灑並通報消防隊。

但消防隊將火勢完全撲滅之後，檢查確定是1名男子倒臥在地，已燒成焦屍，警方立即封鎖現場通知鑑識人員採證。稍後查出死者是住在附近的65歲李姓男子，調閱監視器發現他是騎腳踏車抵達，過沒多久身上便起火燃燒，疑似自焚，腳踏車停放在YouBike租借站。

警方已通知死者家屬到派出所協助調查，並報請檢察官相驗，確切死因仍有待進一步釐清。

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三重區三光國小圍牆邊花圃，今天凌晨驚傳男子疑似自焚，火勢撲滅已成一具焦屍。記者林昭彰／翻攝
三重區三光國小圍牆邊花圃，今天凌晨驚傳男子疑似自焚，火勢撲滅已成一具焦屍。記者林昭彰／翻攝
警方調閱監視器，發現李姓男子獨自騎腳踏車到達，過沒多久身上便起火燃燒，疑似自焚。記者林昭彰／翻攝
警方調閱監視器，發現李姓男子獨自騎腳踏車到達，過沒多久身上便起火燃燒，疑似自焚。記者林昭彰／翻攝
三光國小圍牆外花圃驚傳男子疑似自焚，死者的腳踏車停在旁邊，警方鑑識小組正在採證。記者林昭彰／翻攝
三光國小圍牆外花圃驚傳男子疑似自焚，死者的腳踏車停在旁邊，警方鑑識小組正在採證。記者林昭彰／翻攝

腳踏車 人行道

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