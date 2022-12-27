快訊

美股三大指數早盤小跌、特斯拉暴跌6% 聖誕漲勢落空

海巡隊長率兵飲酒 海巡署：已依規定懲處

中央社／ 台北27日電

媒體報導，海巡署東部第12岸巡隊長黃男2度率眾群聚飲酒，遭基層質疑是否有上級包庇，才如此目無法紀。海巡署今晚表示，相關失職人員已於12月21日依規定議處，並無包庇。

壹蘋新聞網今天報導指出，海巡署東部第12岸巡隊長黃男今年3月疫情期間帶隊到花蓮加灣超商外群聚飲酒遭記過，他日前又被踢爆，於今年4到7月期間率眾違規到南海園（小虎鯨）海洋驛站飲酒歡唱，將公家驛站當成私人招待所，基層質疑黃男是海巡署東部分署長陳學良少將的「愛將」，所以接連出狀況仍能留任原職。

對此，海巡署晚間回應表示，針對媒體報導黃姓隊長率眾到南海園海洋驛站飲酒，秉持「勿枉勿縱、絕不護短」原則嚴正處理，相關失職人員已於12月21日依規定議處，並無報導所述包庇行為。

海巡署說，有關黃姓隊長今年3月期間至花蓮加灣超商飲酒，經調查屬實，已記過1次處分。同時，也將強化各項內部管理作為，持續宣導法紀教育，杜絕類似案件再發生。

海巡署表示，將持續要求各級主管以身作則，並責成督察人員確實負起勤教嚴管責任、落實考核工作，發現違法、違紀，將嚴懲不貸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

海巡署

延伸閱讀

廢棄海巡署營舍變身萬里國聖埔據點 眺望美麗海景

台船第12艘百噸級巡防艇交船 海巡署移交金門海巡隊

學生證漂到太平洋被海巡撿到？真相超展開 網笑：真的海底撈

第3艘海巡4000噸巡防艦 「雲林艦」命名下水

相關新聞

曾涉貨櫃走私販槍…中部軍火商「哈姆」肝癌逝 千萬超跑送行

台中市男子林修進，綽號「哈姆」，早年時曾協助親戚，以廢紙貨櫃夾藏槍彈走私入台後，販售槍支牟利，據傳當年十大槍擊要犯、被媒...

找嘸仇家！他因會車糾紛砸2戶 落網反嗆：賠就好問那麼多幹什麼

高雄市小港區今天上午有2戶民宅遭人砸毀轎車車窗，其中1戶住家玻璃落地窗也遭砸破，警方根據附近監錄系統畫面，逮捕涉案的黃姓...

影／國4清水段8車連撞 1女乘客搶救無效、3駕駛受傷送醫

今天下午3點多，台中市清水區臨海路發生重大車禍事故，2輛曳引車、1輛大貨車、1輛貨車與4輛轎車發生事故，警消救出2名駕駛...

竹縣松林國小疑傳食物中毒 41學童噁心、嘔吐急送醫

新竹縣新豐鄉松林國小今晚傳出疑似學生集體食物中毒事件，41名2到6年級學童陸續出現噁心、想吐症狀，其中8名學生分別前往竹...

街頭暴力男涉案通緝遇警被捕 自嘆3天前抽下下籤不妙

高雄黃姓男子3年前曾多次涉及街頭暴力事故，今年又因涉3件毒品及公共危險案件通緝，被警方列為重點查捕對象，今天下午落網，警...

吸毒幻覺！新北男持球棒當街砸車 騎車逃逸卻癱倒路邊遭逮

新北市呂姓男子日前騎車出門，疑因吸毒出現幻覺，行經中和區連城路時，誤以為被逼車，不分青紅皂白掏出車上球棒砸車後離去，沒想...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。