海巡隊長率兵飲酒 海巡署：已依規定懲處
媒體報導，海巡署東部第12岸巡隊長黃男2度率眾群聚飲酒，遭基層質疑是否有上級包庇，才如此目無法紀。海巡署今晚表示，相關失職人員已於12月21日依規定議處，並無包庇。
壹蘋新聞網今天報導指出，海巡署東部第12岸巡隊長黃男今年3月疫情期間帶隊到花蓮加灣超商外群聚飲酒遭記過，他日前又被踢爆，於今年4到7月期間率眾違規到南海園（小虎鯨）海洋驛站飲酒歡唱，將公家驛站當成私人招待所，基層質疑黃男是海巡署東部分署長陳學良少將的「愛將」，所以接連出狀況仍能留任原職。
對此，海巡署晚間回應表示，針對媒體報導黃姓隊長率眾到南海園海洋驛站飲酒，秉持「勿枉勿縱、絕不護短」原則嚴正處理，相關失職人員已於12月21日依規定議處，並無報導所述包庇行為。
海巡署說，有關黃姓隊長今年3月期間至花蓮加灣超商飲酒，經調查屬實，已記過1次處分。同時，也將強化各項內部管理作為，持續宣導法紀教育，杜絕類似案件再發生。
海巡署表示，將持續要求各級主管以身作則，並責成督察人員確實負起勤教嚴管責任、落實考核工作，發現違法、違紀，將嚴懲不貸。
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