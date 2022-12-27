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找嘸仇家！他因會車糾紛砸2戶 落網反嗆：賠就好問那麼多幹什麼

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市小港區今天上午有2戶民宅遭人砸毀轎車車窗，其中1戶住家玻璃落地窗也遭砸破，警方根據附近監錄系統畫面，逮捕涉案的黃姓男子，查出他因幾天前與其中1戶居戶會車生糾紛，竟在冰桶藏球棒砸人車、門。

據了解，今天上午8時50分許，洪姓居民報案，指他停在高雄市小港區飛機路家門口的轎車，遭歹徒砸毀前擋風玻璃，鄰居家不但轎車前擋風玻璃被砸，大門玻璃落地窗也遭砸毀。

警方據報，調閱附近監錄畫面，發覺1名男子搭計程車在附近停車，男子下車後，背著釣魚用冰桶，疑冰桶內藏凶器，去砸毀洪姓居民和鄰居的車、門後，再搭車離去。

警方查出黃姓男子（27歲）涉案，今天傍晚通知他到案說明。黃到案後直接承認涉案，稱他幾天前騎機車與1名女子會車，閃車時發生糾紛，知道女子住其中1家，才去砸車洩憤。

黃姓男子不確定女子住哪間房子，才2家都砸，他還對員警稱，「就賠他們就好，問那麼多幹什麼？」令員警搖頭。警方依毀損罪嫌將全案移送法辦。

高雄市小港區飛機路住戶遭砸毀轎車玻璃及落地窗。記者林保光／翻攝記者林保光／翻攝
高雄市小港區飛機路住戶遭砸毀轎車玻璃及落地窗。記者林保光／翻攝記者林保光／翻攝
高雄市小港區飛機路住戶的轎車遭砸毀前擋風玻璃車。記者林保光／翻攝
高雄市小港區飛機路住戶的轎車遭砸毀前擋風玻璃車。記者林保光／翻攝
黃姓男子涉嫌砸車，警方據報到場察看。記者林保光／翻攝
黃姓男子涉嫌砸車，警方據報到場察看。記者林保光／翻攝
黃姓男子在冰桶內藏凶器，涉嫌砸毀住戶車窗落地窗。記者林保光／翻攝
黃姓男子在冰桶內藏凶器，涉嫌砸毀住戶車窗落地窗。記者林保光／翻攝

高雄市 擋風玻璃

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