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影／閃警車被迫內切禁行機車道 騎士挨罰900陳情警檢視撤單
新北市三峽區鄧姓男子，上周日（25日）下午騎車經過學成路，因閃避車格駛離警用汽車，不慎內切禁行機車道，遭警依道交條例開處900元罰鍰。事後鄧男將行車紀錄器上傳youtube，寫下「我是覺得蠻莫名其妙的」。對此，三峽警方表示，經檢視行車紀錄器決議不舉發撤單，後續會加強教育基層警員。
據了解，鄧姓男子，上周日（25日）下午4時許，他騎車經過學成路396號前。不巧，轄區三峽警分局北大派出所2名員警，駕駛警用汽車緩緩駛離停車格。此時，鄧男騎乘機車見狀，立即往內側車道急切，卻因騎入內側禁行機車道，當場被2警攔下，並「依道路交通管理處罰條例」第45條第1項第13款予以舉發。
鄧男返家，察看自己行車紀錄器，覺得這樣被開單很委屈，隨後截錄畫面上傳youtube，標題寫下「我是覺得蠻莫名其妙的，不知道各位有甚麼意見（片尾有罰單）」同步向市長信箱陳情。
對此，三峽警方表示，經檢視陳情人行車紀錄器畫面，認為該民屬違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條第1項14款得免予舉發之情狀，除主動辦理撤銷罰單事宜外，後續也將對基層再教育，施以勸導免予舉發。
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