快訊

李蒨蓉因「這原因」叫夫買威而鋼 醫搖頭：恐加重症狀

陸全國冠軍殞落…王一博27歲淋巴癌逝 為何他從不適到離世僅半年？

退休台大土木系教授 涉領國科會補助費200萬遭搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國4清水段8車連撞 1女乘客搶救無效、3駕駛受傷送醫

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

今天下午3點多，台中市清水區臨海路發生重大車禍事故，2輛曳引車、1輛大貨車、1輛貨車與4輛轎車發生事故，警消救出2名駕駛送梧棲童綜合醫院、1名駕駛意識清楚送大甲李綜合醫院，其中一輛白色轎車夾在2輛大型車中間、車體嚴重變形，65歲陳姓女乘客現場OHCA，送大甲光田醫院搶救無效。

清水警分局表示，進一步車禍原因有待釐清，目前臨海路3車道全線封閉中，呼籲用路人繞道通行。

梧棲童綜合醫院表示，28歲許男，16時9分到院，意識清楚，腹部挫傷，左膝與右膝挫傷，左手腕挫傷，目前檢查治療並留院觀察中。66歲施男，16時10分到院，意識清楚，腰與骨盆挫傷，目前檢查治療並留院觀察中。

大甲光田醫院表示，65歲陳女到院前無呼吸心跳，經搶救無效。

清水警分局表示，傍晚5點45分已恢復全線通車。

台中市清水區臨海路發生重大車禍事故，3名駕駛送醫，1名女乘客搶救後無效。圖／讀者提供
台中市清水區臨海路發生重大車禍事故，3名駕駛送醫，1名女乘客搶救後無效。圖／讀者提供
台中市清水區臨海路發生重大車禍事故，3名駕駛送醫，1名女乘客搶救後無效。圖／讀者提供
台中市清水區臨海路發生重大車禍事故，3名駕駛送醫，1名女乘客搶救後無效。圖／讀者提供
台中市清水區臨海路發生重大車禍事故，3名駕駛送醫，1名女乘客搶救後無效。圖／讀者提供
台中市清水區臨海路發生重大車禍事故，3名駕駛送醫，1名女乘客搶救後無效。圖／讀者提供

梧棲 車禍

延伸閱讀

影／噴飛對向！清水3貨車4轎車連環撞全線封閉 民眾受困搶救中

休旅車轎車對撞 南市8人送醫3人傷勢嚴重

大甲火燒山 強風助長火葬場旁公墓金紙和雜草延燒迅速

老牌日南夜市月底吹熄燈號 海線居民嘆：哪裡能吃喝玩樂？

相關新聞

曾涉貨櫃走私販槍…中部軍火商「哈姆」肝癌逝 千萬超跑送行

台中市男子林修進，綽號「哈姆」，早年時曾協助親戚，以廢紙貨櫃夾藏槍彈走私入台後，販售槍支牟利，據傳當年十大槍擊要犯、被媒...

影／國4清水段8車連撞 1女乘客搶救無效、3駕駛受傷送醫

今天下午3點多，台中市清水區臨海路發生重大車禍事故，2輛曳引車、1輛大貨車、1輛貨車與4輛轎車發生事故，警消救出2名駕駛...

國道3號嘉義蘭潭隧道5輛大小車追撞 釀1死4傷

國道3號嘉義蘭潭隧道北上車道，下午1點半發生3輛大型車及2輛轎車，共5輛車追撞連環車禍，釀成5人輕重傷死亡，其中1名女駕...

北市信義區傳火警冒濃煙 警消救出7旬翁

台北市信義區松信路一棟建物6樓今天傍晚發生火警，台北市消防局獲報後立即出動大量人車前往馳援，火勢迅速撲滅並救出1名7旬老...

影／求職者遭下毒關「強控房」虐待 詐團憂聲音太大拿布堵門縫

求職詐騙害3死，詐團成員發明稱為「強控房」的拘禁地點，在強控房囚虐求職者，還擔心揍人聲響太大，拿布堵門縫，受害人獲救後身...

影／閃警車被迫內切禁行機車道 騎士挨罰900陳情警檢視撤單

新北市三峽區鄧姓男子，上周日（25日）下午騎車經過學成路，因閃避車格駛離警用汽車，不慎內切禁行機車道，遭警依道交條例開處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。