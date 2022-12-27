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影／國4清水段8車連撞 1女乘客搶救無效、3駕駛受傷送醫
今天下午3點多，台中市清水區臨海路發生重大車禍事故，2輛曳引車、1輛大貨車、1輛貨車與4輛轎車發生事故，警消救出2名駕駛送梧棲童綜合醫院、1名駕駛意識清楚送大甲李綜合醫院，其中一輛白色轎車夾在2輛大型車中間、車體嚴重變形，65歲陳姓女乘客現場OHCA，送大甲光田醫院搶救無效。
清水警分局表示，進一步車禍原因有待釐清，目前臨海路3車道全線封閉中，呼籲用路人繞道通行。
梧棲童綜合醫院表示，28歲許男，16時9分到院，意識清楚，腹部挫傷，左膝與右膝挫傷，左手腕挫傷，目前檢查治療並留院觀察中。66歲施男，16時10分到院，意識清楚，腰與骨盆挫傷，目前檢查治療並留院觀察中。
大甲光田醫院表示，65歲陳女到院前無呼吸心跳，經搶救無效。
清水警分局表示，傍晚5點45分已恢復全線通車。
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