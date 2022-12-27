詐騙集團編新話術誆人 21歲大學生買拼圖付了近10萬

高雄市警方發現詐騙集團以「解除分期付款」的老套騙術又有新花樣，1名學生被騙購物網站將他誤升級為「高級會員」，稱他每月需繳會費8000元而上當，結果這名學生買拼圖，卻前後被騙近10萬元。

據了解，這名21歲的大學生在某網路購物平台，消費500元購買拼圖，收到商品後，接到自稱是該網路平台客服來電，稱因系統設定錯誤將他設定為「高級會員」，每月需多繳8000元會費，要他取消會員及取消銀行匯款帳戶，並稱銀行客服會協助他取消會員繳費內容。

這名學生不疑有詐，便依詐團冒充的金融機構客服人員指示，臨櫃匯款近10萬元到對方指定的帳號，事後拿不回這筆錢才知受騙。