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詐騙集團編新話術誆人 21歲大學生買拼圖付了近10萬
高雄市警方發現詐騙集團以「解除分期付款」的老套騙術又有新花樣，1名學生被騙購物網站將他誤升級為「高級會員」，稱他每月需繳會費8000元而上當，結果這名學生買拼圖，卻前後被騙近10萬元。
據了解，這名21歲的大學生在某網路購物平台，消費500元購買拼圖，收到商品後，接到自稱是該網路平台客服來電，稱因系統設定錯誤將他設定為「高級會員」，每月需多繳8000元會費，要他取消會員及取消銀行匯款帳戶，並稱銀行客服會協助他取消會員繳費內容。
這名學生不疑有詐，便依詐團冒充的金融機構客服人員指示，臨櫃匯款近10萬元到對方指定的帳號，事後拿不回這筆錢才知受騙。
高雄警方接獲報案，報請巧橋頭地檢署指揮偵辦全案，調閱相關金流及相關監錄畫面，分別在高雄市大社區、鳳山區、楠梓區、拘提涉案的葉姓（26歲）、林姓（25歲）、陳姓（29歲）3男子後，溯源拘捕王姓（31歲）及林姓（25歲）2男子等9名詐騙集團成員，初步查出已有22人因此受騙，將全案依詐欺等罪嫌移送橋檢偵辦。
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