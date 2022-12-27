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「台版柬埔寨」求職詐騙虐死3人 移送書厚達93頁3萬7000多字

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

桃園中壢青埔求職詐騙囚虐3死棄屍案，集中營式囚禁61名提供銀行帳戶的「豬仔」，其中3人不堪毆打、餵毒泡麵凌虐死亡，慘遭棄屍山區，凶殘手法震驚社會。士林地檢署經56天偵查，發現詐騙被害人共246人，今火速偵結，起訴主嫌绰號「梁朝偉」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等29人，檢方痛批詐團泯滅人性，今建請法院從重量刑，主嫌傅女、陳樺韋求處無期徒刑。

求職詐騙集團「控肉」「洗水」樣樣來，就像是「詐騙大車隊」今年9月躲藏在桃園中壢青埔高級住宅，祭出高額日薪，吸引被害人求職、自願交出銀行帳戶。詐團手法凶殘直接關押被害人，下毒強控，鬧出3條人命。士林地檢署清查金流，共計246人誤信「假投資」等詐騙手法，共計損失高達3億9667萬7969元血汗錢。

台灣今年11月初傳出詐騙集團收簿控房虐死人事件，檢警上月火速在新北淡水、桃園中壢青埔救出58人，且有3人遭虐喪命，分別棄屍桃園龜山及南投日月潭山區。

警方先在桃園查獲主嫌「茶董」、「奶茶」陳樺韋，後續又查獲棄屍組「蝦董」涂世泓等人，及協助提供白牌車綽號「肥腸」、「麥克華思基」的吳秉恩，警方向上溯源在基隆七堵查獲绰號「梁朝偉」的主嫌傅女到案。

據了解，詐團成員21歲「迪麗熱巴」柯宗成和「木法沙」蔡博臣，負責刊登徵才職廣告，蔡還負責連繫提供白牌車綽號「肥腸」，詐團稱面試求職者為「驗車」，求職者就是車主，「茶董」陳樺韋在汽車旅面試後，確認車主的信用卡已開辦網銀帳戶，也已變更為詐團可用的帳戶密碼後，再回報給傅女，由傅女通知「木法沙」蔡博臣叫白牌車送至桃園或淡水，稱為「強控房」的拘禁地點，而柯宗成則是謂「強控房」的創始發明人，若車主配合，則會收容至管制鬆的「軟控房」。

新北市刑大今表示，全案陸續查獲傅榆藺、陳樺韋等共36人，警詢後移送33人，收容二名少年及責付一人，營救58名被害人，尋獲3名被害人遺體，後續追查出2百多名匯款被害人，遭詐騙金額3億9667萬7969元，警方移送書共計93頁，移送書字數達3萬7685字，全卷頁數多達1萬8111頁。

求職詐騙被害人遭受不當對待，遭關押小房間。圖／本報記者翻攝
求職詐騙被害人遭受不當對待，遭關押小房間。圖／本報記者翻攝
求職詐騙被害人遭受不當對待，遭關押小房間，新北警方今年11月破門攻堅救人。圖／本報記者翻攝
求職詐騙被害人遭受不當對待，遭關押小房間，新北警方今年11月破門攻堅救人。圖／本報記者翻攝

詐騙集團 求職 棄屍

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