聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／噴飛對向！清水3貨車4轎車連環撞全線封閉 民眾受困搶救中
台中市清水區臨海路發生重大車禍事故，警方表示，今天下午3點多，接獲國道四號西往台中港方向，臨海路發生2輛曳引車、1輛小貨車與4輛轎車事故，現場1輛轎車遭貨車夾住，消防隊正以油壓剪破壞搶救中，目前臨海路3車道全線封閉，呼籲用路人改道通行，進一步車禍原因有待釐清。
今天下午3點多，清水區國四清水端臨海路上發生重大車禍，目擊者指出，有2輛曳引車、1輛小貨車與4輛小轎車發生車禍，撞擊力道猛烈，有車輛衝出到對向車道，其中有一輛小轎車乘客夾在車內，怵目驚心。
清水警分局表示，交通分隊正在現場排除事故，目前臨海路3線道全線封閉，呼籲用路人改道通行；台中市消防局派出大安、大甲、清水等分隊馳抵，搜救人員持破壞器具拆除車體，搶救受困民眾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言