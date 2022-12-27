影／噴飛對向！清水3貨車4轎車連環撞全線封閉 民眾受困搶救中

台中市清水區臨海路發生重大車禍事故，警方表示，今天下午3點多，接獲國道四號西往台中港方向，臨海路發生2輛曳引車、1輛小貨車與4輛轎車事故，現場1輛轎車遭貨車夾住，消防隊正以油壓剪破壞搶救中，目前臨海路3車道全線封閉，呼籲用路人改道通行，進一步車禍原因有待釐清。

今天下午3點多，清水區國四清水端臨海路上發生重大車禍，目擊者指出，有2輛曳引車、1輛小貨車與4輛小轎車發生車禍，撞擊力道猛烈，有車輛衝出到對向車道，其中有一輛小轎車乘客夾在車內，怵目驚心。

清水警分局表示，交通分隊正在現場排除事故，目前臨海路3線道全線封閉，呼籲用路人改道通行；台中市消防局派出大安、大甲、清水等分隊馳抵，搜救人員持破壞器具拆除車體，搶救受困民眾。 台中市清水區臨海路今天下午發生重大車禍事故，臨海路發生2輛曳引車、1輛小貨車與4輛轎車事故，現場1輛轎車遭貨車夾住，消防隊正以油壓剪破壞搶救中。圖／讀者提供 台中市清水區臨海路今天下午發生重大車禍事故，臨海路發生2輛曳引車、1輛小貨車與4輛轎車事故，現場1輛轎車遭貨車夾住，消防隊正以油壓剪破壞搶救中。圖／讀者提供 台中市清水區臨海路今天下午發生重大車禍事故，臨海路發生2輛曳引車、1輛小貨車與4輛轎車事故，現場1輛轎車遭貨車夾住，消防隊正以油壓剪破壞搶救中。圖／讀者提供