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不是送禮…竊賊聖誕夜闖空門偷3千元 警鎖定查緝中

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

上周日（25日）聖誕節晚上，新北市林口區1間鐵板燒，遭竊賊闖入，偷走店內零錢箱內3千多元現金，連同櫃台上發財金也沒放過，一併偷走後逃逸。目前警方已掌握犯嫌身分，正積極循線查緝他到案說明。

經查證，上周日（25日）是聖誕節，當天晚上正在歡慶過節，不過新北市林口區文化一路一間鐵板燒，卻被竊賊闖空門，不但將店內零錢箱內3千元現金偷走，還櫃台發財金也沒放過。翌日（26日）上午該店店長準備開門營運，卻見鐵捲門遭人為撬開。

經進入店內一看，驚見店內被人翻箱倒櫃、收銀機被打開，櫃台一只零錢箱（3000元現金）、櫃台發財金不翼而飛，直覺店裡遭竊，立即報警協處。

警方受理調閱監視器調查，發現一名身穿帽T外套、頭戴棒球帽的男子，在當晚從後巷攀爬進入，隨即破壞鐵捲門控制器入內行竊。目前警方已掌握嫌犯身分，正循線追緝他到案說明。

新北市林口區1間鐵板燒，上周日（25日）聖誕節晚上，遭竊賊闖入偷走3千多元現金，警方已鎖定嫌犯身分，正積極追緝到案。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區1間鐵板燒，上周日（25日）聖誕節晚上，遭竊賊闖入偷走3千多元現金，警方已鎖定嫌犯身分，正積極追緝到案。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區1間鐵板燒，上周日（25日）聖誕節晚上，遭竊賊闖入偷走3千多元現金，警方已鎖定嫌犯身分，正積極追緝到案。記者曾伯愷／翻攝
新北市林口區1間鐵板燒，上周日（25日）聖誕節晚上，遭竊賊闖入偷走3千多元現金，警方已鎖定嫌犯身分，正積極追緝到案。記者曾伯愷／翻攝
上周日（25日）聖誕節晚上，新北市林口區1間鐵板燒，遭竊賊闖入偷走3千多元現金。記者曾伯愷／翻攝
上周日（25日）聖誕節晚上，新北市林口區1間鐵板燒，遭竊賊闖入偷走3千多元現金。記者曾伯愷／翻攝

發財金 林口 聖誕節

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