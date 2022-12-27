不是送禮…竊賊聖誕夜闖空門偷3千元 警鎖定查緝中

上周日（25日）聖誕節晚上，新北市林口區1間鐵板燒，遭竊賊闖入，偷走店內零錢箱內3千多元現金，連同櫃台上發財金也沒放過，一併偷走後逃逸。目前警方已掌握犯嫌身分，正積極循線查緝他到案說明。

經查證，上周日（25日）是聖誕節，當天晚上正在歡慶過節，不過新北市林口區文化一路一間鐵板燒，卻被竊賊闖空門，不但將店內零錢箱內3千元現金偷走，還櫃台發財金也沒放過。翌日（26日）上午該店店長準備開門營運，卻見鐵捲門遭人為撬開。

經進入店內一看，驚見店內被人翻箱倒櫃、收銀機被打開，櫃台一只零錢箱（3000元現金）、櫃台發財金不翼而飛，直覺店裡遭竊，立即報警協處。