國道3號嘉義蘭潭隧道5輛大小車追撞 釀1死4傷

國道3號嘉義蘭潭隧道北上車道，下午1點半發生3輛大型車及2輛轎車，共5輛車追撞連環車禍，釀成5人輕重傷死亡，其中1名女駕駛失去生命跡象，送醫不治，4名傷者分別由嘉縣市消防局救護，送聖馬爾定醫院、嘉基救治，車禍原因，國道警察調查釐清中。

國道公路警察局第八公路警察大隊調查，國道3號北向293.6公里處發生交通事故，現場共3輛大型車、2輛轎車，發生前、後追撞，事故在下午2點44分排除，全線恢復通行，呼籲用路人開車務必要注意前方動態，保持安全距離，以維護自身及他人的行車安全。

事故發生後，一度造成北上交通中斷，在下午2點44分排除，全線恢復通行。嘉市消防局下午1點33分獲報，國3北上293.6公里蘭潭隧道內發生多部車追撞車禍，有多人受傷，請嘉縣消防局三和分隊支援救護車與器材車。