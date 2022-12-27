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安養中心老人想女兒偷溜警照顧 籲子女年終探視安養父母
桃園市龍潭區一家安養中心安置的邱姓老人，因為年終思念女兒，今天上午趁長照中心看護員不注意，偷偷滑著輪椅私自外出，在龍源路台3乙線路旁迷路，由於天冷，他衣服單薄、身體發抖不支，警方表示，巡邏員警發現帶回石門派出所照顧，並聯絡安養中心平安帶回照護。
龍潭石門所警員陳奕學、盧瑾瑤及陳琦3人執行巡邏勤務，行經台3乙的龍源路旁，發現邱姓老人（72歲）孤單坐在輪椅上，身體衣服單薄瑟瑟發抖，警員擔心意外，將老人帶回派出所拿熱茶、暖暖包祛寒及聯絡安養中心，邱姓老人在派出所喃喃自語「我想要回家找女兒」，員警才發現老人竟是思念親人，趁看護員不注意私自坐輪椅出外。
該長照安養中心看護員趕到派出所，準備將邱姓老人領回，老人卻拒絕回去安養中心，並堅持要回去看女兒，令員警不捨，女警盧瑾瑤耐心勸說下，表示將請安養中心聯絡老人女兒，邱姓老人才同意在員警陪同下，返回安養中心。警方也呼籲為人子女歲末年終，抽空多去探視安養中心的父母長輩。
龍潭這家長照中心人員看到邱姓老人平安，再三感謝員警協助，該人員表示，邱姓老人年邁行動不便，加上罹癌身體不好，他的家人平時要工作無法照料，將他送至該中心安養，邱姓老人常因思念親人情緒不穩，這次私自外出，該中心發現後焦急難附近搜尋，卻遍尋不著老人，寒流來襲，幸好警方尋獲，否則後果不堪設想。
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