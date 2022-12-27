國道一號今連3起車禍事故 累計13車追撞1人擦挫傷

國道一號今天上午已累計3起車禍事故，分別於上午7時許，南向338公里路竹交流道段，發生5車連環追撞；上午8時許，北向363.9公里鼎金交流道附近，內側車道再發生3車追撞；約莫11時許，又於南向366.1公里處發生5輛大型車連環追撞，其中1名駕駛大貨車的許姓男子多處擦挫傷，已送往國軍醫院救治。

今天上午7時起，國道一號在南向338公里路竹交流道段、北向363.9公里鼎金交流道段，陸續發生車輛追撞事故，所幸現場皆無人傷亡，事故並於上午9點前順利排除。

上午11時許，國一南向366.1公里處，又發生5輛大型車連環追撞，駕駛半聯結貨櫃車的李男（38歲），疑未保持安全距離，行駛外車道煞車不及，撞擊前方許姓男子（66歲）駕駛的大貨車，許男遭受撞擊，又向前追撞另一名李姓男子（56歲）駕駛的大貨車，大貨車再追撞前面一輛謝男（43歲）駕駛的砂石車，最後砂石車推撞前方張男（49歲）駕駛的半聯結貨櫃車，現場共計5輛大型車連環追撞，造成當時該路段嚴重回堵。

經了解，5輛大型車連環追撞事故，傷者僅有1名，是駕駛大貨車的66歲許男，因為後方聯結車撞擊力道強大，讓他腹部跟著推撞前方方向盤，以及其他撞擊導致的擦挫傷，現場許男意識清楚，由消防協助送往國軍802醫院救治。