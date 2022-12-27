司機疑被大重機車隊嚇傻 彰化大貨車急煞車翻覆躺路中

一輛貨車今天上午九點多載滿貨物，在彰化芬園員草路上往草屯方向行駛，司機轉彎時，疑似因被對向呼嘯而過的大重機騎士車隊驚嚇，導致失控，貨車當場翻覆，占據整個車道，幸好人沒受傷。警方獲報到場協助交通指揮，並派遣拖吊車到達現場，花了一番工夫才將翻覆的貨車吊起扶正。

這起翻車意外發生在今天上午9點多，貨車駕駛表示，當時正行駛到下坡彎道，突然看到對向有重機車隊迎面而來，雖然大重機車隊沒有越線行駛，但聽到聲響緊急踩煞車，車輛重心不穩就當場翻覆，隨後大重機車陸續繞過翻覆貨車，相當驚險。