聽新聞
test
0:00 / 0:00
司機疑被大重機車隊嚇傻 彰化大貨車急煞車翻覆躺路中
一輛貨車今天上午九點多載滿貨物，在彰化芬園員草路上往草屯方向行駛，司機轉彎時，疑似因被對向呼嘯而過的大重機騎士車隊驚嚇，導致失控，貨車當場翻覆，占據整個車道，幸好人沒受傷。警方獲報到場協助交通指揮，並派遣拖吊車到達現場，花了一番工夫才將翻覆的貨車吊起扶正。
這起翻車意外發生在今天上午9點多，貨車駕駛表示，當時正行駛到下坡彎道，突然看到對向有重機車隊迎面而來，雖然大重機車隊沒有越線行駛，但聽到聲響緊急踩煞車，車輛重心不穩就當場翻覆，隨後大重機車陸續繞過翻覆貨車，相當驚險。
警方獲報到場後，在現場交管並連繫拖吊業者。警方指出，貨車司機載貨要到南投草屯，初步了解應是貨車司機緊急煞車失控釀禍，確切的肇事原因，有待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言