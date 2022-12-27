影／彰化高中生騎機車疑趕上學 一頭撞上救護車傷勢嚴重

彰化縣田中鎮18歲陳姓高中生今天上午約7點27分騎機車前往南投市上學，途經員林市員集路二段與76線林厝北上匝道的交叉路口，疑未注意消防局田中分隊救護車正慢行通過路口，見綠燈直衝攔腰撞上，陳生頭部和四肢傷勢嚴重，已轉中國醫藥學院救治。

中國附醫表示，陳姓病人因車禍受到挫傷與多處骨折，後續收治加護病房治療。田中分隊救護車上的81歲慢性疾病發作的病患，改由員林西區分隊救護車接駁載往員基醫治，幸無大礙。