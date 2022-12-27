前年曾被逮 19歲無照男北巿夜唱後又酒駕
黃姓男子曾酒駕遭逮，日前與友人夜唱飲酒後，僥倖駕車返家，遭警方依公共危險罪嫌逮捕送辦；台北市中山警分局呼籲，疫情趨緩，今年轄內酒駕案較去年多，酒駕害人害己，民眾切勿酒後僥倖。
警方調查，19歲黃男12月10日凌晨3時許駕駛汽車行經台北市中山區南京東路、林森北路口，因違規紅燈右轉遭員警攔查，其渾身酒氣，酒測值達每公升0.37毫克，遭依公共危險罪嫌逮捕。
據悉，黃男無駕駛執照，前年17歲時就曾在新北市無照酒駕遭逮，此次又在與友人相約KTV夜唱飲酒後，僥倖駕車返家。
中山分局統計，今年已取締酒駕725件，較去年增加29.6%，道路交通管理處罰條例第35條規定，用路人酒後駕車，最高可處12萬元罰鍰，當場保管車輛、吊扣駕照及牌照；肇事或酒測值達每公升0.25毫克，恐涉及刑法，面臨3年以下徒刑，得併科30萬元以下罰金，10年內累犯者，第2次將處最高12萬元罰鍰，第3次以上按前次處罰再加9萬元，民眾酒後切勿心存僥倖。
警方分析，中山區酒駕易發生時段為凌晨3至7時占47%最多，晚上11時至凌晨3時占38.2%次之，將針對易酒駕時段、路段加強查察。
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