基隆大貨車輾壓機車 騎士驚魂左腳卡住無法抽腿
黃姓男子今天駕駛大貨車，於基隆市七堵區工建南路撞倒騎機車巡視廠區的蔡姓男子，還好緊急煞車未輾到人，但蔡男左腳卡在大貨車車頭和被撞倒的機車間，無法脫身，經消防人員獲報到場，協助蔡男「喬」左腳，才讓他抽腿腳困。蔡男經送醫無大礙，後續賠償事宜由雙方洽談。
年約60歲黃男今早9點多，從基隆市七堵區工建南路一家工廠，駕駛大貨車出貨，在駛出廠區時，疑未注意到50多歲蔡男在車前騎機車，巡視廠區地面施工狀況。
蔡男被撞後人車倒地，黃男急踩煞車，但車頭仍壓住傾倒的機車。蔡男因左腳卡在大貨車車頭底部和機車中間，無法抽出。基隆市消防局獲報後，派員前往救護，協助加大貨車和機車的間隙，再慢慢幫蔡男轉動左腳，順利「抽腿」，化解危機。
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