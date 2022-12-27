基隆大貨車輾壓機車 騎士驚魂左腳卡住無法抽腿

黃姓男子今天駕駛大貨車，於基隆市七堵區工建南路撞倒騎機車巡視廠區的蔡姓男子，還好緊急煞車未輾到人，但蔡男左腳卡在大貨車車頭和被撞倒的機車間，無法脫身，經消防人員獲報到場，協助蔡男「喬」左腳，才讓他抽腿腳困。蔡男經送醫無大礙，後續賠償事宜由雙方洽談。

年約60歲黃男今早9點多，從基隆市七堵區工建南路一家工廠，駕駛大貨車出貨，在駛出廠區時，疑未注意到50多歲蔡男在車前騎機車，巡視廠區地面施工狀況。