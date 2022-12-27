影／台中婦中消費詐騙 社區保全神隊友報警阻詐

台中市廖姓婦人近日誤信歹徒消費詐騙陷阱，依歹徒指示操作提款機，不過社區保全發現後，通知警方到場阻詐，發現歹徒自稱銀行行員，但卻操大陸口音，甚至電話號碼顯示「+886」，歹徒在警方質問下，掛斷電話，也成功保住廖婦積蓄。

第二分局文正所警員李鋐宥在21日晚間8時許，接獲社區保全通報，社區內廖姓婦人（56歲）頻繁講手機，而且到大樓隔壁的超商操作ATM，懷疑住戶遭詐騙。

警員到場後，立即找上正在講電話的廖婦，廖婦表示，接獲雄獅旅遊客服的電話，因為內部人員作業疏失，導致重複下單訂購20張餐券，隨後假意協助她將電話轉接至玉山銀行，並由玉山銀行客服協助她操作ATM解除自動扣款。

警方聽完廖婦描述，已確定是詐騙集團慣用伎倆，但廖婦仍擔心遭重複扣款，所以警員接過電話，發現廖婦手機來電號碼開頭為「+886」，對方自稱為玉山銀行客服人員，操大陸口音，面對警員詢問是何家銀行時，顧左右而言他，後來因自知露餡，隨即掛斷電話。

第二分局長陳家銘表示，民眾凡接獲網購商家電話，表示因設定錯誤需前往ATM解除重複扣款或設定等等，都是詐騙集團慣用手法，ATM無法操作解除分期付款，更不要聽信他人指示操作ATM，避免辛苦賺來的積蓄，將付諸東流。