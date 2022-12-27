投資珠寶疑遇詐 高雄警勸阻婦人匯款300萬

高雄陳姓婦人在網路看到投資珠寶的廣告，受慫恿投資珠寶，昨天她到銀行要匯款300萬元給對方，行員擔心她受騙，請警方到場勸阻她匯款。警方發覺她與對方只透過網路聯繫幾天，就要匯出大把錢，受騙機率高，陳婦才打消匯款念頭，保住存款。

昨天上午9點多，63歲的陳姓婦人到台灣銀行左營分行，要匯款300萬元到他人帳戶，說是要投資才匯款，由於金額不小，加上詐騙集團以假投資名義，引人踩入騙局的案件，是高雄市近2年最多的詐騙手法，行員便通知高雄市警左營分局舊城派出所到銀行了解狀況。

員警查問陳婦投資內容，得悉幾天前陳婦網路上看到投資珠寶廣告，便主動與對方聯繫，對方慫恿她，投資購買珠寶未來有高額獲利，陳婦心動不已，便打算匯300萬元到對方指定的帳戶投資珠寶。