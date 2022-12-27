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影／妙齡女台中搭小黃行李沒拿 司機一溜煙開走 結局很意外

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

29歲盧姓女子近日到台中旅遊，在台中車站搭乘排班計程車，前往公益路商圈，未料下車時，司機不顧她行李箱還放在後車廂，尚未拿取即駛離，盧女只好重返台中車站，尋找該輛計程車，但一直找不找只好報警，沒想到警方到場才不到2分鐘，司機即現身，將行李箱物歸原主，「原地奉還」。

第三警分局立德所警員鄭裕憲、何誠晉在21日中午獲報，盧姓女子在台中車站遺失行李箱，警方到場詢問時，盧女描述案發過程，盧女說，案發前1個多小時，在台中車站搭排班計程車到公益路商圈，行李箱則放在計程車的後車廂，但抵達目的地後，才在整理錢包，還沒拿行李箱時，司機似乎遺忘她仍有物品沒拿，隨即駛離，她沒有記計程車的車牌，只好返回台中車站尋找。

未料警方才在瞭解案情時，郭姓計程車司機突然拿著一個行李箱上前詢問「是這個嗎」，讓盧女在原地拿回遺失的行李箱。

郭姓司機說，放盧女下車之後，又開回台中車站排班，後來有旅客要搭車，在後車廂放行李時，才發現前一名乘客的行李沒拿到，看到警方在場詢問，趕緊將行李歸還給盧女，也向盧女道歉。

第三警分局提醒，民眾騎乘代步工具、搭乘大眾運輸或是前往公共場所時，都請隨時注意自己身邊的貴重物品，務必將貴重物品置於包包內等較不易掉落之處，離開前也應記得再次檢查是否有遺留物品，避免造成財物損失。

另外搭乘計程車時，也可以隨手記錄下車牌號碼、告訴家人，不但可以預防意外的發生，還能在丟東西時提供給警方協助聯繫，簡單的一個舉動卻能有大大功效。

盧姓女子21日到台中旅遊搭計程車，但司機未讓她拿行李箱即駛離，警方到場詢問時，司機即拿出行李箱奉還。圖／第三警分局
盧姓女子21日到台中旅遊搭計程車，但司機未讓她拿行李箱即駛離，警方到場詢問時，司機即拿出行李箱奉還。圖／第三警分局

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