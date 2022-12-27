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露鳥俠闖北大國小擾女師 為何延三天受理 警、校各有說法

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三峽區余姓男子這個月16日傍晚，潛入北大國小校園，露下體騷擾女教師。警方受理調閱監視器畫面，於翌日晚上循線將余男帶回偵辦，警詢後依妨害風化、性騷防治法函送法辦。不過該校校長卻指控警方，以筆錄員警不在為由延遲三天才完成報案，對此三峽警方駁斥，當天既已受理並無吃案或是延遲。

經調查，余姓男子（28歲）目前無業，這個月16日傍晚5時許，他獨自騎車來到北大國小後門，旋即下車潛入校園內四處閒晃，期間他經過二年級某間教室，見一女教師獨自一人在教室內，突生邪念，見女教師回頭看他之際，竟露出下體猥褻。

女師強作鎮定出言大叫驅趕「你是誰？你怎麼進來的！」余男瞬覺無趣，立即穿起褲子悻然離開。女老師旋即將教室門鎖上，並撥打電話給警衛室，當晚10時許，女師向派出所報案。

案經北大派出所調閱校園內、外監視器畫面，鎖定余男涉案，並於翌日（17日）晚上8時許，在新北市三峽區中正路余男住處逮人帶回偵辦，偵詢時余男辯稱「褲子褲帶太鬆才不慎滑落，不是刻意露鳥」。警詢後依妨害風化及性騷擾防治法，將全案函送法辦。

不過，原以為案件就此落幕，未料今天卻有媒體報導，事後女教師因身心受創，必須求助精神科，但校方卻堅持只能請病假，就必須自付代課費，家長會幫女師補助3天代課費，今天才能去就醫。校內也傳出，校長劉文章於事發後，處理態度消極、要女老師不要聲張，才在3天後報警。

對此校方澄清，不讓女老師請公假一事，還需瞭解釐清。至於案發三天後警方才受理，經瞭解，係因雙方對於報案案由有落差以致誤會，目前警方已受理完成報案程序，並無外界所稱吃案一事。

三峽警分局表示，針對該案，警方接獲報案積極查辦，絕無吃案或是延遲報案情勢。另外校園安全是警方重視的工作，由於目前疫情解封，許多校園都對外開放，但警方仍會與校方加強溝通，除了監視器必須完備外，警方也會持續加強校園治安維護工作，避免再有類似事件發生。

新北市三峽區余姓男子，這個月16日傍晚，潛入校園內露鳥猥褻女教師，隔天晚上既被警方逮捕。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區余姓男子，這個月16日傍晚，潛入校園內露鳥猥褻女教師，隔天晚上既被警方逮捕。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區余姓男子，這個月16日傍晚，潛入校園內露鳥猥褻女教師，隔天晚上既被警方逮捕。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區余姓男子，這個月16日傍晚，潛入校園內露鳥猥褻女教師，隔天晚上既被警方逮捕。記者曾伯愷／翻攝

監視器

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