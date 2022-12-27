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影／求職遭詐騙 1111人力銀行：警民合作打造求職安全網

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

1111人力銀行集團總經理王孝慈今天出席新北市警局治安會報，與新北市長侯友宜和教育局、青年局、勞工局及市警局共同宣誓合作攔阻詐騙，齊力為新北市民打造求職安全網。

市長侯友宜表示，金融機構行員是守護民眾把錢匯出去的最後一道防線，打詐貢獻功不可沒，新北打詐隊將持續結合民間優良企業合作宣導阻詐，強化異業聯防，打造友善通報網絡，讓詐騙集團在新北市難以生存。

新北市刑大打詐隊今年12月初受邀前往「1111人力銀行」，提供求職型詐騙手法，也提及目前新興、高發性詐騙手法的防制策略，分享「防制詐騙是政府當前重點工作，『識詐』已是民眾必備的重要技能，為加速讓全民普遍『識詐』，應結合與民眾生活息息相關的企業攜手共同宣導。」

新北市警局今天治安會報共111位阻詐有功人員獲頒感謝狀及超商禮券卡、打詐貴賓卡，其中到場接受市長頒獎的36位行員中，有3位攔阻詐騙特殊功績者獲頒「打詐豹隊長」公仔，總計新北市11月分共攔阻詐騙5300餘萬元，今年到目前為止，已攔阻超過5億3000餘萬元，比去年攔阻2億3000餘萬元高出一倍之多，成效相當優異。

1111人力銀行集團總經理王孝慈（右三）今天出席新北市警局治安會報，與新北市長侯友宜（左四）和教育局、青年局、勞工局及市警局共同宣誓合作攔阻詐騙，齊力為新北市民打造求職安全網。記者王長鼎／攝影
1111人力銀行集團總經理王孝慈（右三）今天出席新北市警局治安會報，與新北市長侯友宜（左四）和教育局、青年局、勞工局及市警局共同宣誓合作攔阻詐騙，齊力為新北市民打造求職安全網。記者王長鼎／攝影
1111人力銀行集團總經理王孝慈（右）今天出席新北市警局治安會報，與新北市長侯友宜（左二）和教育局、青年局、勞工局及市警局共同宣誓合作攔阻詐騙，齊力為新北市民打造求職安全網。記者王長鼎／攝影
1111人力銀行集團總經理王孝慈（右）今天出席新北市警局治安會報，與新北市長侯友宜（左二）和教育局、青年局、勞工局及市警局共同宣誓合作攔阻詐騙，齊力為新北市民打造求職安全網。記者王長鼎／攝影

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