一天兩偷 桃園男中午闖空門被抓包、硬拗是要修水電

桃園陳姓男子昨中午接連犯兩件竊案，先偷貨車上手機，再闖入老公寓4樓偷走首飾、存摺等，正好被女租客撞見、拔腿就跑；警方一小時候循線逮人，發現他右手骨折仍費盡心力行竊，結果一毛未得，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

警方調查，32歲陳姓男子昨天中午行經慈文路某超商前，發現送貨員正忙著搬運貨物，便趁空檔開啟車門，竊取駕駛座上的價值2萬元手機及一包香菸後若無其事離去；桃園警分局埔子派出所接獲被害人報案後，立即調閱監視畫面，掌握嫌犯特徵及逃逸方向追查。

警方這時又接獲另位女子報案，稱下午1時許回家時發現家中有一名陌生男子，自稱是修水電後就落跑，但後來跟房東確認並無此人，趕緊報案；警方清查發現，男子潛入的是老公寓，從4樓梯間爬出，再從氣窗爬入住家，還偷走了約1萬元的手飾。

員警比對兩犯嫌特徵，確認都是同一陳姓男子犯案，立即發動警網在周邊巷道綿密巡邏進行圍捕，1小時內逮張男到案，從他身上起獲失竊手機、香菸、首飾、存摺及提款卡等，詢後全案依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據了解，張男有多件竊盜前科，右手因和弟弟打架骨折，仍費力犯下兩件竊案，結果一毛現金都沒偷到，讓他直呼「真衰」。