一天兩偷 桃園男中午闖空門被抓包、硬拗是要修水電

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聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園陳姓男子昨中午接連犯兩件竊案，先偷貨車上手機，再闖入老公寓4樓偷走首飾、存摺等，正好被女租客撞見、拔腿就跑；警方一小時候循線逮人，發現他右手骨折仍費盡心力行竊，結果一毛未得，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

警方調查，32歲陳姓男子昨天中午行經慈文路某超商前，發現送貨員正忙著搬運貨物，便趁空檔開啟車門，竊取駕駛座上的價值2萬元手機及一包香菸後若無其事離去；桃園警分局埔子派出所接獲被害人報案後，立即調閱監視畫面，掌握嫌犯特徵及逃逸方向追查。

警方這時又接獲另位女子報案，稱下午1時許回家時發現家中有一名陌生男子，自稱是修水電後就落跑，但後來跟房東確認並無此人，趕緊報案；警方清查發現，男子潛入的是老公寓，從4樓梯間爬出，再從氣窗爬入住家，還偷走了約1萬元的手飾。

員警比對兩犯嫌特徵，確認都是同一陳姓男子犯案，立即發動警網在周邊巷道綿密巡邏進行圍捕，1小時內逮張男到案，從他身上起獲失竊手機、香菸、首飾、存摺及提款卡等，詢後全案依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據了解，張男有多件竊盜前科，右手因和弟弟打架骨折，仍費力犯下兩件竊案，結果一毛現金都沒偷到，讓他直呼「真衰」。

警方呼籲民眾，年關將近應謹防宵小蠢動，財物勿露白並應隨身攜帶，下車或離家時，應將門窗關好避免有心人覬覦，遇有可疑人事物立即撥打110報案電話反映，發揮守望相助精神，以維護居家安全。

張男趁貨車司機不在，從車上偷出手機及香菸。記者楊湛華／翻攝
張男趁貨車司機不在，從車上偷出手機及香菸。記者楊湛華／翻攝
張男從女子租屋處偷來存摺、提款卡、手錶等。記者楊湛華／翻攝
張男從女子租屋處偷來存摺、提款卡、手錶等。記者楊湛華／翻攝
張男從女子租屋處偷得首飾。記者楊湛華／翻攝
張男從女子租屋處偷得首飾。記者楊湛華／翻攝
桃園張姓男子昨天右手骨折還連續行竊，撞見女租客還騙是「修水電」，一小時候就被警方逮補。記者楊湛華／翻攝
桃園張姓男子昨天右手骨折還連續行竊，撞見女租客還騙是「修水電」，一小時候就被警方逮補。記者楊湛華／翻攝

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