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高雄路口高速撞小客車 大重機騎士飛越車頂摔落骨折

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

昨天在臉書社團「重機車友各區路況天氣、資訊分享中心」傳有一段駭人車禍影片，一位大型重型機車騎士行經高雄林園區鳳林路一段與沿海路二段路口，直行未減速情形下，攔腰撞上對向左轉小客車，現場騎士噴飛、大重機解體，所幸騎士僅右手骨折，送醫無礙，小客車駕駛則未受傷。

昨天上午8時30分許，林園警分局獲報鳳林路一段與沿海路二段路口發生車禍，到場了解為21歲廖姓男子騎乘大型重機，由沿海路西向東直行，行經路口未減速，高速衝撞對向正要左轉鳳林路一段，由54歲李姓女子駕駛的小客車。

因撞擊力道強烈，大重機騎士廖男當場噴飛，整個人自車上彈起，飛越李女駕駛的車輛，滾落倒地；現場大重機車體四濺，小客車擋風玻璃被撞出一個大洞、車身右前輪處凹陷。

廖男右手骨折，緊急送至健佑醫院，治療後無大礙，小客車駕駛李女則未受傷。

有網友在事故影片下留言，表示黃牌重機騎士及小客車駕駛，疑被路口一輛大貨車擋住視線，但都未減速才釀禍；也有網友說左轉小客車疑似誤判重機時速，以為可以搶時間左轉，卻遭直行重機攔腰撞上；另有網友表示，該路口未有左轉號誌，常見車輛搶快左轉，導致事故發生。

警方表示，雙方酒測值為0，騎士送醫後已無礙，相關肇責需再進一步釐清。

一名大重機騎士在高雄林園區鳳林路一段與沿海路二段路口，高速撞擊一輛對向左轉小客車，所幸騎士僅手骨折，送醫後無礙。圖／翻攝自臉書社團「重機車友各區路況天氣、資訊分享中心」
一名大重機騎士在高雄林園區鳳林路一段與沿海路二段路口，高速撞擊一輛對向左轉小客車，所幸騎士僅手骨折，送醫後無礙。圖／翻攝自臉書社團「重機車友各區路況天氣、資訊分享中心」
大重機騎士廖男昨行經高雄林園區鳳林路一段與沿海路二段路口，高速衝撞對向左轉自小客，人當場噴飛、重機車體碎落一地。記者林品君／翻攝
大重機騎士廖男昨行經高雄林園區鳳林路一段與沿海路二段路口，高速衝撞對向左轉自小客，人當場噴飛、重機車體碎落一地。記者林品君／翻攝
一名大重機騎士在高雄林園區鳳林路一段與沿海路二段路口，高速撞擊一輛對向左轉小客車，有網友表示此路口沒有左轉燈，常有汽車駕駛搶快左轉。圖／翻攝自臉書社團「重機車友各區路況天氣、資訊分享中心」
一名大重機騎士在高雄林園區鳳林路一段與沿海路二段路口，高速撞擊一輛對向左轉小客車，有網友表示此路口沒有左轉燈，常有汽車駕駛搶快左轉。圖／翻攝自臉書社團「重機車友各區路況天氣、資訊分享中心」

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