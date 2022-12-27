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6萬才剛到手就飛了 3詐欺車手新竹落網「翻車」
新竹縣新湖警分局湖口派出所日前加強掃蕩詐欺車手，掌握轄區內車手出沒金融機構熱區守株待兔，憑藉專業經驗及判斷，果然有所斬獲，一口氣緝獲3名車手，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
新湖分局表示，湖口所警員何松澤在本月15日執行金融機構便衣埋伏勤務時，見一群黑衣男子在超商附近徘徊，東張西望形跡可疑。他直覺有異，立刻請求支援，調度線上警力到場伺機而動。
趁著其中1名22歲曾姓男子落單之際，警方立刻上前盤查，曾男在走投無路下只好提供警方他的Line的對話紀錄，警循線掌握有其他組人馬正在轄內的金融機構盜領中。
警員何松澤、陳博凱、張益瑋立刻前往湖口市區埋伏，在土地銀行ATM 即見一名身穿黑衣的23歲羅姓男子正在領錢，另有一名27歲、歐姓男子在對面監控、把風。
何松澤見羅男提領完金錢準備離開時立刻上前盤查，而歐男見隊友遭警方盤查，拔腿就跑，支援警力隨即到場將其攔下逮捕。
警方最後在2人身上查獲8張人頭帳戶金融卡，以及提領的詐欺贓款新台幣6萬元整，全案依詐欺、洗錢防制法移送新竹地檢署偵辦。
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