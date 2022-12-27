一個月沒事撥打300通「110」 法官裁罰2000元

謝姓男子今年9月3日至10月3日撥打300通「110」報案專線，警方查無內容，勸謝別再任意報案，謝仍持續撥打，依社會秩序維護法移送法辦；台北地院審理，裁定謝男罰鍰2000元。可抗告。

法官審理認為，謝多次被勸阻勿任意報案，但勸阻不聽，謝如有問題，宜尋求相關的專業諮詢，而非撥打「110」報案專線，以免排擠真正需要處理重大社會安全事件的處理時效