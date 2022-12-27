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國道一號上午連續2起事故！ 共8車追撞 無人傷亡

聯合報／ 記者林品君林巧璉／高雄即時報導

今天上午國道一號連續2起車禍事故，共8車先後在南向338K、路竹交流道路段，以及北向363.9K鼎金交流道附近發生追撞事故，2起事故在上午9點前皆已排除，無人傷亡。

今天上午7時許，國道一號南向338K、路竹交流道路段，發生5車連環追撞事故，佔用中、內側車道，車流一度回堵5公里。事故在8時30分前順利排除，恢復通行，無人受傷。

上午8時20分許，北向363.9K鼎金交流道附近，內側車道再發生3車追撞事故，幸無造成傷亡，事故在8時40分左右排除，現場恢復通行。

今天上午8時許，國道1號北向363.9K附近發生3車追撞事故，造成車流回堵。記者林品君／翻攝
今天上午8時許，國道1號北向363.9K附近發生3車追撞事故，造成車流回堵。記者林品君／翻攝
今天上午8時許，國道1號北向363.9K附近發生3車追撞事故，造成車流回堵。記者林品君／翻攝
今天上午8時許，國道1號北向363.9K附近發生3車追撞事故，造成車流回堵。記者林品君／翻攝

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