國道一號上午連續2起事故！ 共8車追撞 無人傷亡

今天上午國道一號連續2起車禍事故，共8車先後在南向338K、路竹交流道路段，以及北向363.9K鼎金交流道附近發生追撞事故，2起事故在上午9點前皆已排除，無人傷亡。

今天上午7時許，國道一號南向338K、路竹交流道路段，發生5車連環追撞事故，佔用中、內側車道，車流一度回堵5公里。事故在8時30分前順利排除，恢復通行，無人受傷。