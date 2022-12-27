男子尾隨夜歸女持刀搶劫 屏東枋寮2女機警逃出電梯

民風淳樸的屏東縣枋寮鄉東海村，一處社區大樓電梯昨天凌晨發生歹徒持刀搶劫案，2名女子搭乘電梯返家時，1名男子尾隨進入，電梯門關閉後亮出預藏小刀意圖搶奪其中1名女子的手提包，2名女子趁電梯打開之際大聲呼救嚇退歹徒，無財物損失，2名女子逃出後向警方報案，警方調閱監視器已掌握歹徒畫面，正全力追捕。

警方調查，昨天凌晨0時56分，枋寮鄉東海1棟社區電梯發生歹徒持刀搶劫案，警方獲報後立即組成專案小組展開調查。

經了解，吳姓及陳姓女子在返家搭電梯時，尾隨進入的歹徒亮出小刀要求交付財物，過程中正巧電梯打開，2名女子快步衝出電梯，歹徒還用手拉扯吳姓女子的手提包，過程中致吳女的手部遭刀割傷，2名女子大聲呼救嚇退歹徒，無財物損失，歹徒隨即徒步逃離現場。