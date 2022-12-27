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男子尾隨夜歸女持刀搶劫 屏東枋寮2女機警逃出電梯
民風淳樸的屏東縣枋寮鄉東海村，一處社區大樓電梯昨天凌晨發生歹徒持刀搶劫案，2名女子搭乘電梯返家時，1名男子尾隨進入，電梯門關閉後亮出預藏小刀意圖搶奪其中1名女子的手提包，2名女子趁電梯打開之際大聲呼救嚇退歹徒，無財物損失，2名女子逃出後向警方報案，警方調閱監視器已掌握歹徒畫面，正全力追捕。
警方調查，昨天凌晨0時56分，枋寮鄉東海1棟社區電梯發生歹徒持刀搶劫案，警方獲報後立即組成專案小組展開調查。
經了解，吳姓及陳姓女子在返家搭電梯時，尾隨進入的歹徒亮出小刀要求交付財物，過程中正巧電梯打開，2名女子快步衝出電梯，歹徒還用手拉扯吳姓女子的手提包，過程中致吳女的手部遭刀割傷，2名女子大聲呼救嚇退歹徒，無財物損失，歹徒隨即徒步逃離現場。
警方說，該棟社區住宅電梯雖內未裝設監視器，但已擴大調閱案發處周邊巷弄多處路口監視器影像畫面，已掌握影像及犯嫌身分，朝搶奪、恐嚇取財偵辦，並積極查緝犯嫌到案。
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