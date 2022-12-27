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車輛行進間女子負氣跳車 警依法開罰500元

中央社／ 苗栗縣27日電

一對夫妻在車輛行駛中發生爭執，妻子一氣之下開門跳車，所幸車速不快無大礙，但過程遭後車行車記錄器拍下轉貼到網路，警方今天表示，依法開罰新台幣500元。

苗栗縣警察局苗栗分局副分局長徐文明接受媒體聯訪表示，銅鑼鄉日前發生一起交通案件，為一對夫妻於車輛行駛間，在車內發生嫌隙，妻子負氣之下突然開車門跳車，所幸當時車速不快，未造成受傷，過程遭後方車輛行車記錄器拍下PO網。

女子在車輛行進中，突然開啟副駕駛座車門，車輛也頓時緊急往右偏移，因車輛尚未停止，跳車女子也在馬路上翻滾了一圈，險些造成後方車輛追撞。

徐文明指出，員警於網路巡邏發現後，主動介入了解處理，通知當事人到案說明。

徐文明說，女子跳車行為除依道路交通管理處罰條例第81條處500元罰鍰外，如造成後方人車傷亡，還要負責民事賠償，也會涉及過失傷害或過失死亡的責任，呼籲民眾應避免類似行為。

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