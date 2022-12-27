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投資虛擬貨幣發大財 台南男子險被騙5萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

25歲王姓男子在網路上看到投資虛擬貨幣可賺大錢訊息，網友邀他加入會員參與投資一起「發大財」，王信以為真，昨前往台南市金華路某銀行欲匯款5萬元，行員發覺有異並通報警方前往了解後，發現是詐騙伎倆，及時勸阻王匯錢。

台南警二分局海安派出所巡佐楊元林、警員宋冠勳，昨天下午2點多接獲中西區金華路某銀行行員通報，稱有25歲王姓男子前往銀行匯款至不明帳戶欲做投資虛擬貨幣來賺取大量獲利，行員關懷提問後驚覺有異，認為王可能遭到詐騙，請警方到場協助。

楊、宋火速趕往銀行後，向王詢問款項用途，王向員警稱該筆款項是自己要用來投資虛擬貨幣用，員警舉例說明近來詐騙集團慣用手法後，王男這才驚覺可能遭到詐騙，中止匯款，也感謝警方及行員阻止，沒有掉入詐騙集團所設下的圈套，保住辛苦工作的積蓄，頻頻向警方致謝。

警方說，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套，有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。

25歲王姓男子遭到電信投資詐騙，誤信投資虛擬貨幣穩賺不賠，台南市警二分局警員及時勸阻王匯錢。記者黃宣翰／翻攝
25歲王姓男子遭到電信投資詐騙，誤信投資虛擬貨幣穩賺不賠，台南市警二分局警員及時勸阻王匯錢。記者黃宣翰／翻攝

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