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豐田神A北屯闖紅燈 撞富豪休旅車側翻人行道2人傷
台中市北屯區敦化路、榮德路在今天清晨6時許，發生一起交通事故，一輛富豪休旅車被豐田轎車撞到側翻至人行道，因路口留下滿地油料，清潔隊到場清理，警方調查，雙方都無酒駕，初判是豐田轎車駕駛闖紅燈釀禍，詳細肇事待後續釐清。
據查，廖姓男子（26歲）在今天清晨6時許，駕駛豐田白色轎車，從陳平路方向，沿榮德路往榮德三路直行，李姓男子（30歲）則載乘客，從松竹路方向，沿敦化路往敦化三路方向行駛，行經案發路口時，疑廖男闖紅燈後，撞上綠燈直行的李車，當場將李車撞到側翻，滑行到人行道後，撞斷人行道水泥護欄。
幸好李與車內乘客脫困後，僅有腿部擦挫傷，廖也受有腿部擦挫傷，第五警分局交通分隊到場調查，雙方都無酒精濃度，經調閱監視器後，初判是廖闖紅燈釀禍，詳細的肇事原因，仍待交大事故組釐清。
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