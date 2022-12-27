豐田神A北屯闖紅燈 撞富豪休旅車側翻人行道2人傷

台中市北屯區敦化路、榮德路在今天清晨6時許，發生一起交通事故，一輛富豪休旅車被豐田轎車撞到側翻至人行道，因路口留下滿地油料，清潔隊到場清理，警方調查，雙方都無酒駕，初判是豐田轎車駕駛闖紅燈釀禍，詳細肇事待後續釐清。

據查，廖姓男子（26歲）在今天清晨6時許，駕駛豐田白色轎車，從陳平路方向，沿榮德路往榮德三路直行，李姓男子（30歲）則載乘客，從松竹路方向，沿敦化路往敦化三路方向行駛，行經案發路口時，疑廖男闖紅燈後，撞上綠燈直行的李車，當場將李車撞到側翻，滑行到人行道後，撞斷人行道水泥護欄。