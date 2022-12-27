快訊

專題／2023台股如何逢凶化吉？專家點亮投資明燈 財運一手掌握

信仰不同小薰被阻婚！尹馨爆也和交往3年阿中因此分手

足球／快訊！傳出比利已向家人告別 親友隨侍在側

台南市3間寺廟香爐遭埋雞頭 警方鎖定同一長髮黑衣男所為

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區中正路五瘟宮、八吉境總趕宮、水流城隍祠，昨天凌晨1點30分起，先後遭人在香爐裡進生雞頭，3間寺廟都已向警方報案，希望杜絕這種對廟方不敬的怪異行為。警方今天說，警方調查後發現涉案男子留長髮、深著黑衣，黑褲，研判為同一人所為，將儘速緝捕到案以釐清犯案動機。

警方說，涉案男子昨天凌晨從1點30分起，先後騎腳踏車到中西區中正路五瘟宮、總趕宮及水流城隍祠，都在香爐裡埋入生雞頭，經查為同一名男子所為，涉及刑法246條褻瀆祀典罪嫌為公訴罪，正積極追查他到案說明，

總趕宮天公爐裡由廟方人員發現，被人埋入生雞頭，還多了1張疑似符咒金紙。水流城隍祠人員昨天整理天公爐時發現異常隆起，一挖就看見生雞頭；隨後詢問鄰近的總趕宮，沒想到他們也挖出生雞頭，還有1張疑似符咒金紙；總趕宮隨即調自家監視器查看並報警，警方也主動前往水流城隍祠關心。同在中正路上五瘟宮也發現香爐被埋入生雞腿。

民俗專家廖大乙表示，以民俗宗教來看，在香爐埋雞頭的人，有可能是走火入魔的宗教狂熱分子，不知自己在做什麼。水流城隍祠主委張漢樹表示，水流城隍祠早年廟前是大排水溝，往昔在溝渠內發現被丟棄的無主神主牌位，善心人士發心奉安朝拜才逐漸成為現貌；相傳主祀的水流城隍「很兇」，沒想過有人敢來挑戰。

台南市警二分局說，這類行為涉嫌違反刑法246條，褻瀆祀典罪嫌對於壇廟、寺觀、教堂、墳墓或公眾紀念處所公然侮辱者，可處6月以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

台南市水流城隍祠廟方，從香爐挖出來的生雞頭。圖／水流城隍祠廟提供
台南市水流城隍祠廟方，從香爐挖出來的生雞頭。圖／水流城隍祠廟提供
台南市中西區中正路八吉境總趕宮，昨天遭人在香爐裡進生雞頭，廟方報警追查。圖／民眾提供
台南市中西區中正路八吉境總趕宮，昨天遭人在香爐裡進生雞頭，廟方報警追查。圖／民眾提供

金紙 台南 公然侮辱

延伸閱讀

台南2宮廟香爐又被埋生雞頭 民俗專家：對方走火入魔

台南好Young演唱會、多場耶誕活動登場 市區道路管制

影／史上最高額！新莊警攔截車手 赫見攜帶1618萬現金

影／南投泡麵土地公香爐遭埋生雞頭 廟方怒報警

相關新聞

台南市3間寺廟香爐遭埋雞頭 警方鎖定同一長髮黑衣男所為

台南市中西區中正路五瘟宮、八吉境總趕宮、水流城隍祠，昨天凌晨1點30分起，先後遭人在香爐裡進生雞頭，3間寺廟都已向警方報...

影／匯款「天空依宥」買家具？ 帳戶警示4次 翁仍堅持匯20萬

台中市簡姓老翁在22日到南屯區新光銀行要匯款20萬元，不過匯款帳號名為「天空依宥」，引起行員注意，通知警方到場，經查發現...

影／新竹外海大陸漁船翻覆救起1漁工、今再尋獲2遺體 尚有1失蹤

新竹外海大陸籍漁船發生海難翻覆，空勤總隊黑鷹直升機昨救起1名漁工，今早空勤總隊在海面尋獲2具遺體，身分待確認，尚有1漁工...

台東夜景名店燒毀！老闆：損失上億但「臺灣銀行」平安

台東縣看夜景著名的頂岩灣寒舍茶坊，昨下午4時許發生火災，山坡上濃煙數公里外都可看見，茶坊左側木造建築付之一炬，消防局約5...

廣角鏡／屏東軍車自撞 十人傷

陸軍八軍團一輛軍用卡車昨天上午載十五名運輸兵，行經屏東縣鹽埔鄉一八七丙縣道時自撞護欄，左前輪爆胎。車上連同曾姓駕駛兵共十...

朱宗慶樂團倉庫火警 史料全燒毀

新北市八里區前晚發生鐵皮工廠火警，燒毀5間汽修廠、倉儲等用途廠房，包括知名朱宗慶打擊樂團倉庫，火勢並造成1名消防隊員灼傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。