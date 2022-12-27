台南市3間寺廟香爐遭埋雞頭 警方鎖定同一長髮黑衣男所為

台南市中西區中正路五瘟宮、八吉境總趕宮、水流城隍祠，昨天凌晨1點30分起，先後遭人在香爐裡進生雞頭，3間寺廟都已向警方報案，希望杜絕這種對廟方不敬的怪異行為。警方今天說，警方調查後發現涉案男子留長髮、深著黑衣，黑褲，研判為同一人所為，將儘速緝捕到案以釐清犯案動機。

警方說，涉案男子昨天凌晨從1點30分起，先後騎腳踏車到中西區中正路五瘟宮、總趕宮及水流城隍祠，都在香爐裡埋入生雞頭，經查為同一名男子所為，涉及刑法246條褻瀆祀典罪嫌為公訴罪，正積極追查他到案說明，

總趕宮天公爐裡由廟方人員發現，被人埋入生雞頭，還多了1張疑似符咒金紙。水流城隍祠人員昨天整理天公爐時發現異常隆起，一挖就看見生雞頭；隨後詢問鄰近的總趕宮，沒想到他們也挖出生雞頭，還有1張疑似符咒金紙；總趕宮隨即調自家監視器查看並報警，警方也主動前往水流城隍祠關心。同在中正路上五瘟宮也發現香爐被埋入生雞腿。

民俗專家廖大乙表示，以民俗宗教來看，在香爐埋雞頭的人，有可能是走火入魔的宗教狂熱分子，不知自己在做什麼。水流城隍祠主委張漢樹表示，水流城隍祠早年廟前是大排水溝，往昔在溝渠內發現被丟棄的無主神主牌位，善心人士發心奉安朝拜才逐漸成為現貌；相傳主祀的水流城隍「很兇」，沒想過有人敢來挑戰。