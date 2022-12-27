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影／匯款「天空依宥」買家具？ 帳戶警示4次 翁仍堅持匯20萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市簡姓老翁在22日到南屯區新光銀行要匯款20萬元，不過匯款帳號名為「天空依宥」，引起行員注意，通知警方到場，經查發現該帳戶已被警示4次，但簡翁堅稱是「買家具」，警方檢視手機後，確認簡已中投資詐騙，趕緊刪除對方帳號，保住簡老本。

第四警分局大墩所警員杜晉銘、警員吳董賢，22日接獲新光銀行大墩分行行員通報，簡姓老翁（67歲）欲臨櫃匯款20萬到屬名「天空依宥」的帳戶，由於該匯款帳戶名稱特別，引起行員注意，進一步詢問簡匯款用途。簡聲稱為購買家具之用，行員擔心簡翁遭詐騙，主動通報轄區員警協助釐清案情。

員警到場，簡翁再三堅稱該筆款項是自己在網路購買家具，對於員警的關心提問置若罔聞。員警見狀循警政系統查詢該匯款帳號，一查竟發現該帳號早已被通報達4次警示帳戶，確定是詐騙帳戶無誤，簡翁聞訊難以置信，當場呆坐在現場不發一語。

簡翁最後願意將手機對話內容出示給員警查看，員警才發現該簡翁深陷投資股票詐騙圈套裡，歹徒佯稱此匯款方式，可讓簡翁投資避稅，還交簡翁遇到行員、警員詢問用途，一律以購買家具帶過即可。

大墩所長曾一峯呼籲，民眾若遇陌生人主動加臉書、LINE等通訊軟體，極為可能是詐騙集團的伎倆，歹徒常利用被害人的感情或資金需求，打入被害人的心進而騙取錢財，為提高成功率甚至誘導被害人避開警察的追查，民眾務必提高警覺、小心求證，降低被害機率。

台中市簡姓老翁在22日中了投資詐騙陷阱，要匯款20萬元到歹徒帳戶內，警方、行員聯手組詐。圖／第四警分局提供
台中市簡姓老翁在22日中了投資詐騙陷阱，要匯款20萬元到歹徒帳戶內，警方、行員聯手組詐。圖／第四警分局提供

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