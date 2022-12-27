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影／新竹外海大陸漁船翻覆救起1漁工、今再尋獲2遺體 尚有1失蹤
新竹外海大陸籍漁船發生海難翻覆，空勤總隊黑鷹直升機昨救起1名漁工，今早空勤總隊在海面尋獲2具遺體，身分待確認，尚有1漁工失聯，全力搜救中。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，昨晚7點20分執行新竹外海大陸籍漁船海難搜救任務，派遣UH-60M黑鷹直升機晚間8點15分起飛、爬高1200呎定向目標(新竹外海38海浬)，晚間8點49分發現1名漁工海上漂浮，順利救起漁工，漁工身心狀況尚好，送醫觀察。
今早，空勤總隊在海面發現2具漁工遺體，身分有待確認。另還有1名漁工失聯，全力搜救中。
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