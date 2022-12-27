台東夜景名店燒毀！老闆：損失上億但「臺灣銀行」平安

台東縣看夜景著名的頂岩灣寒舍茶坊，昨下午4時許發生火災，山坡上濃煙數公里外都可看見，茶坊左側木造建築付之一炬，消防局約5時許將火撲滅，燃燒面積約150平方公尺，負責人研判是電線走火，損失約上億元，但慶幸無人受傷，右側「臺灣銀行」文物庫房未受坡及，確切起火原因仍待警消調查。

寒舍茶坊負責人、台東縣前議員曾宏賢表示，昨天下午他從外面回來就看到，放古物、雜物區冒出火煙，火勢從後半部區域開始燃燒，他立即報警，因為昨下午沒有營業，沒有客人沒有人受困，也沒有工作人員，研判可能電線走火。

曾宏賢說，茶坊成立40年了，是自己的祖厝改建，他熱愛台灣文化，長期蒐集台灣文物，走訪全台各地，不計成本買下5000餘件文物、藏品，從3000年前古石器到50年代客運車票，甚至把重達65公斤的「臺灣銀行」買回家，在自家寒舍茶坊成立文物館，讓遊客品茗看夜景，也欣賞台灣傳統文物之美。

曾宏賢說，早期蒐集文物一切隨緣、喜歡就收，多數都是台東農村、原住民部落古舊文物，後來收的東西多、有機會認識文物歷史，就開始走訪各地尋寶，約30多年前，在舊物商店看見「臺灣銀行」銅鑄大字，當時不少日本人喜歡台灣這些老東西，「臺灣銀行」可能被日本人收走，他立即決定把「臺灣銀行」買回家。