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朱宗慶等3團八里遇火劫 鐵皮屋加風勢增救援難度

中央社／ 新北26日電

朱宗慶樂團八里區倉庫前晚失火，已完全燒毀，現場只剩紙張、貨架等殘骸。記者林昭彰／攝影
朱宗慶樂團八里區倉庫前晚失火，已完全燒毀，現場只剩紙張、貨架等殘骸。記者林昭彰／攝影

近年表演團體位在八里據點遭大火燒毀案例層出不窮，新北市政府消防局表示，朱宗慶打擊樂團等3案共通點在於都是鐵皮建築，且八里地區風勢大，容易助長火勢，搶救更加困難。

新北八里地區鐵皮工廠多，14年來3場知名大火燒毀表演團體心血結晶。包括2008年雲門舞集位於烏山頭租賃16年的鐵皮屋排練場遭大火吞噬、2020年紙風車劇團的「風之藝術」夢工廠凌晨大火延燒2間鐵皮屋，存放的燈光、音響、服裝與道具等付之一炬，損失估計約新台幣5000萬元。

昨天晚間朱宗慶打擊樂團位於八里下罟子的倉庫遭燒燬，現場燃燒5間連棟鐵皮工廠，初估燃燒面積2010平方公尺，起火處與原因仍在調查中。

新北市政府消防局災害搶救科技正顏一加告訴中央社記者，根據規定，鐵皮屋使用面積達一定規模要裝室內消防栓，但鐵皮屋造價成本低廉，往往分割給其他業者承租，小廠房就不會被要求裝系統式設備。

顏一加說，加上鐵皮屋通常地處偏僻，火災察覺時間晚，等消防人員抵達時，火勢就已燒到一定程度，且林口、八里地區風勢大，容易助長火勢，搶救起來更加困難。

顏一加說，鐵皮屋材質受熱容易導熱、軟掉並塌陷，防火時效差，產生破口後更容易燒到隔壁間，且內部堆放東西複雜、易有可燃物，因此消防員不會貿然進入，而是採「外攻為主、內攻為輔」，原則上外面射水，有機會再慢慢推進到裡面，冷卻火點。

新北市政府文化局表示，朱宗慶打擊樂團火災事故發生第一時間，文化局即聯繫並關心災損情形，今天上午也到現場慰問；由於朱宗慶打擊樂團屬文化部，財損由文化部協助處理，新北市府提出協助在倉庫重建期間媒合新的倉儲地點供使用。

新北市政府文化局說，雲門舞集大火事件，由市府高層決議協助落腳淡水中央廣播電台舊址；紙風車部分，新北市府多次陪同勘查場地並協助媒合，目前已成功租用國防部軍備局「陸軍南港營區第三庫房」做為劇團倉儲使用，並由文化部補助倉儲試辦計畫。

八里 朱宗慶 樂團 文化局

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