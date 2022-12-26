台南市府城總趕宮 水流城隍祠 香爐遭人埋雞頭
台南市中西區中正路八吉境總趕宮、水流城隍祠，今天遭人在香爐裡進生雞頭，總趕宮派人已到派出所報案，希望杜絕這種對廟方不敬的怪異行為，在地里長也向周邊提醒，留意是否有出現類似狀況。台南市警二分局今晚表示，警方受理報案後，已展開調查。
總趕宮天公爐裡今天由廟方人員發現，被人埋入生雞頭，還多了1張疑似符咒金紙。水流城隍祠人員今早整理天公爐時就發現異常隆起，一挖就看見生雞頭；隨後詢問鄰近的總趕宮，沒想到他們也挖出生雞頭，還有1張疑似符咒金紙；總趕宮隨即調自家監視器查看並報警，警方也主動前往水流城隍祠關心。
民俗專家廖大乙表示，以民俗宗教來看，香爐埋雞頭的男子，有可能是走火入魔的宗教狂熱分子，不知自己在做什麼。
水流城隍祠主委張漢樹表示，水流城隍祠早年廟前是大排水溝，往昔在溝渠內發現被丟棄的無主神主牌位，善心人士發心將其奉安朝拜才逐漸成為現貌；也因此相傳主祀的水流城隍「很兇」，沒想過有人敢來挑戰。
台南市警二分局說，這類行為涉嫌違反刑法246條，對於壇廟、寺觀、教堂、墳墓或公眾紀念處所公然侮辱者，可處6月以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。
台南市中西區西羅殿的天公爐，11月27日清晨被男子埋入生雞腿。廟方認為他的做法影影響廟譽，是一大忌諱，報請警方追查後，警方查出是台中市30歲呂姓男子涉案，12月2日在台中找到呂，警詢後依刑法第246條公然侮辱壇廟罪嫌，函送南檢偵辦。據了解，呂有情緒障礙，說話顛三倒四，只說這樣做是為了個人還願。
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