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初步認定博客來「有違法情事」 北市：最重罰100萬元

年節將近！汐止警辦治安會報 請金融機構打擊詐騙

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

農曆春節將至，新北市汐止警方今天舉辦「分局治安併金融機構（商家）安全維護工作座談會」，由副分局長黃建中主持，廣邀轄內35家金融機構、警友、民防、義警、志工及巡守隊出席，汐止區公所主任秘書陳堅榮也到場參與。會中警方分享詐騙觀念，邀請金融等機構繼續一同阻詐。

汐止警方指出，今年1月迄今共攔阻金融機構及超商詐騙案件67件，金額高達4081萬元，並緝獲詐騙集團10件、私行拘禁詐團1件犯嫌9人、詐欺車手53人。

汐止警方指出，將持續查緝詐騙集團，執行打詐護民政策，也指出年節將近，一般民眾或金融機構如需要護鈔或有大量現金補鈔，可撥打110通知警方前往戒護，以防遭有心人士覬覦，發生強盜、搶奪、竊盜等案件。

汐止警方說，持續提醒金融機構，當民眾臨櫃提領大量金額，有異常舉動，應主動關懷提問，若有必要，會通知轄區警方到場協助，共同維護民眾財產安全，讓民眾安心過年。

新北汐止警方今天舉辦「分局治安併金融機構（商家）安全維護工作座談會」。記者翁至成／翻攝
新北汐止警方今天舉辦「分局治安併金融機構（商家）安全維護工作座談會」。記者翁至成／翻攝
新北汐止警方今天舉辦「分局治安併金融機構（商家）安全維護工作座談會」。記者翁至成／翻攝
新北汐止警方今天舉辦「分局治安併金融機構（商家）安全維護工作座談會」。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 汐止

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